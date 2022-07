Lightyear Frontier, uma aventura agrícola no Espaço

Os suecos da FRAME BREAK e Amplifier Game Invest encontram-se a trabalhar arduamente no seu próximo trabalho, Lightyear Frontier.

Uma aventura no Espaço profundo na qual os jogadores terão de gerir uma exploração agrícola extraterrestre.

Lightyear Frontier, em desenvolvimento pelos suecos FRAME BREAK, é um jogo interessante. Pelo menos, a sua temática é interessante, pois leva os jogadores a criarem e gerirem a sua própria exploração agrícola num planeta alienígena, com tudo o que isso acarreta (clima, fauna, desastres inesperados,...).

Com uma dinâmica de open-world, no qual os jogadores podem escolher livremente as zonas de cultivo e respetivos produtos a semear.

Lightyear Frontier possibilita a entreajuda entre jogadores, num total de 4, para levar a sua exploração a bom porto, ou seja, conseguir cultivar com sucesso as suas plantações alienígenas, construir as suas próprias propriedades e explorar a natureza selvagem do planeta.

No entanto, este planeta não existe apenas para ser o terreno para as nossas plantações. Nada disso. É um planeta vivo que tem história e muitos segredos para investigar e os jogadores serão convidados a isso mesmo, a descobrir os mistérios por detrás deste belo e estranho mundo.

“Estamos super entusiasmados por estar a desenvolver algo que pode ser considerado como uma abordagem totalmente nova ao género, absorvendo aspetos de jogos tão distantes como shooters e survival games e recontextualizando-os numa nova abordagem, mais pacata e pacifica. Mal podemos esperar para poder disponibilizar o jogo para a comunidade e perceber o que os jogadores vão criar", refere Joakim Hedström, CEO da FRAME BREAK.

Segundo os FRAME BREAK, Lightyear Frontier basear-se-á em exploração e farming e não terá combate.

Denis Ferrier, da Amplifier Game Invest referiu ainda que "A visão que a FRAME BREAK tem para Lightyear Frontier é única e estamos super empolgados por os ajudar e apoiar neste projeto que quebra novas barreiras e define algo de novo.”

Lightyear Frontier será lançado para Xbox e PC na primavera de 2023, e terá direito a estar presente no Xbox Game Pass, precisamente no dia do seu lançamento.