Battlefield 6 prepara próxima temporada com crossover oficial com Top Gun

A Electronic Arts e os Battlefield Studios anunciaram uma das maiores atualizações de sempre para Battlefield 6, na qual se introduz um crossover oficial com... Top Gun. Venham conhecer.

Foi revelado recentemente pela Electronic Arts e pela Battlefield Studios uma das mais robustas e interessantes atualizações para Battlefield 6, desvendando uma nova temporada que promete transformar a experiência de jogo com a introdução da guerra naval, novos modos de jogo, um mapa inédito de grandes dimensões e uma colaboração oficial com Top Gun. A Temporada 4 marca um novo capítulo para a série e procura atrair tanto os jogadores veteranos como uma nova geração de fãs.

A parceria com a Paramount Games Studio leva o universo de Top Gun para o campo de batalha de Battlefield, recriando algumas das mais emblemáticas experiências de combate aéreo da popular franquia cinematográfica. A colaboração introduz aeronaves lendárias como o F/A-18 Super Hornet e o icónico F-14 Tomcat, acompanhadas por dois novos modos de jogo inspirados nos intensos duelos aéreos que marcaram os filmes.

A experiência torna-se ainda mais imersiva graças à presença de várias personagens de Top Gun, interpretadas pelos respetivos atores. Miles Teller regressa ao papel de Bradley "Rooster" Bradshaw, Lewis Pullman volta a interpretar Robert "Bob" Floyd e Charles Parnell assume novamente o papel do Almirante Solomon "Warlock" Bates. Todas as personagens contam com dobragem original e chegam acompanhadas por skins e elementos cosméticos inspirados no universo cinematográfico.

Para Miles Teller, integrar Battlefield representa um momento especial. O ator considera que a colaboração junta duas referências incontornáveis do entretenimento, descrevendo o encontro entre Battlefield e Top Gun como a união de dois verdadeiros titãs. Charles Parnell destacou o entusiasmo por ver a sua voz assumir um papel de liderança dentro do jogo, enquanto Lewis Pullman acredita que a intensidade dos combates em Battlefield faz desta colaboração uma combinação natural com o espírito de Top Gun.

Entre as principais novidades encontra-se Carrier Strike, um novo modo de jogo onde forças terrestres, navais e aéreas entram em confronto numa batalha pela destruição do porta-aviões inimigo. O objetivo é criar uma experiência à escala característica da série Battlefield, combinando grandes confrontos militares com o espetáculo cinematográfico do combate aéreo.

A colaboração inclui ainda uma nova missão exclusiva para Battlefield REDSEC. Denominada Gauntlet, esta experiência centra-se exclusivamente em combates entre caças a jato e decorre numa versão renovada do mapa Tsuru Reef, colocando os jogadores à prova numa competição destinada a descobrir quem é verdadeiramente o melhor piloto.

Segundo Ryan McArthur, produtor executivo de Battlefield, a combinação entre aviões de combate, adrenalina e batalhas de grande escala torna Battlefield o palco ideal para transportar toda a emoção de Top Gun para o universo dos videojogos. O responsável sublinha, no entanto, que esta colaboração representa apenas uma parte daquilo que será a maior temporada alguma vez lançada para o jogo.

A Temporada 4 arranca oficialmente a 21 de julho com a fase Pacific Front, que introduz o maior mapa alguma vez criado para Battlefield 6. Tsuru Reef leva os jogadores ao teatro de guerra do Pacífico, oferecendo um enorme cenário onde os combates decorrem em terra, no mar e no ar. O mapa inclui porta-aviões totalmente operacionais e estreia o novo Sistema de Ondas Dinâmicas, uma tecnologia que altera significativamente as batalhas marítimas ao fazer com que o movimento das ondas influencie a navegação das embarcações, a precisão dos disparos e até a linha de visão dos jogadores, criando novas oportunidades para emboscadas e estratégias de flanqueamento.

A segunda fase da temporada, dedicada a Top Gun, chega a 18 de agosto e será acompanhada por uma nova versão de Wake Island, um dos mapas mais icónicos da história da franquia Battlefield. Já a terceira e última fase, Tidal Strike, será lançada a 15 de setembro, trazendo um evento especial de coleção que permitirá desbloquear diversas recompensas através da conclusão de contratos e desafios focados no combate naval.

Byron Beede, diretor-geral de Battlefield, recorda que Battlefield 6 foi sendo expandido e melhorado desde o seu lançamento com base no feedback da comunidade. O responsável acredita que a introdução da guerra naval, a colaboração com Top Gun, o maior mapa da série e as restantes novidades fazem da Temporada 4 a atualização mais ambiciosa alguma vez produzida, representando uma excelente oportunidade para regressar ao campo de batalha ou descobrir Battlefield pela primeira vez.

Além dos novos conteúdos, a atualização traz também melhorias de qualidade de vida há muito aguardadas pela comunidade. Entre elas destacam-se a introdução do Modo Espectador e do Portal Custom Lobby, funcionalidades que oferecem novas possibilidades para acompanhar partidas e criar experiências personalizadas, reforçando o compromisso dos Battlefield Studios em continuar a evoluir a experiência multijogador nos próximos meses.