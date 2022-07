O universo Android e os seus smartphones têm estado a ser fustigado por um nível de ataques de segurança acima de tudo o que seria normal. A cada semana surgem novos relatos de apps presentes na Play Store e que querem roubar os utilizadores e os seus dados.

Neste sentido, e como não podia deixar de ser, há mais um relato de problemas nesta área. Há mais um lote de apps Android que estão focadas em roubar dados dos utilizadores e em fazer com que estes subscrevam serviços de valor acrescentado.

Apesar de todos os esforços realizados pela Google, o Android e a Play Store não está livre de problemas com malware e outras questões de segurança graves. Estas têm como foco roubar dados bancários dos utilizadores ou simplesmente fazer com que estes usem serviços de valor acrescentado.

O que surgiu agora, vindo da conhecida Dr Web, revelou que há mais uma lista de apps que se dedica a este propósito menos legal. As apps visadas e identificadas parecem fazer sucesso entre os utilizadores e contam já com 10 milhões de downloads entre os utilizadores atacados.

Apesar da Google já ter removido grande parte destas apps, há ainda algumas que estão presentes na App Store do Android e prontas a serem instaladas. Do que foi revelado, a maioria recorre ao conhecido malware Joker, mas há outras estripes maliciosas presentes.

Na prática isto leva a que os utilizadores subscrevam serviços de valor acrescentado sem o saberem. Além disso, e através destas apps, os utilizadores acabam por ser os seus dados bancários roubados, bem como as contas das suas redes sociais.

Para conseguir enganar os utilizadores, estas apps recorrem a alguns esquemas bem conhecidos e com provas dadas. Mascaram-se de outras apps e com outras funcionalidades para assim garantir que escapam ao radar dos utilizadores e de algumas ferramentas de segurança.

Lista das apps Android maliciosas Photo Editor: Beauty Filter (gb.artfilter.tenvarnist)

Photo Editor: Retouch & Cutout (de.nineergysh.quickarttwo)

Photo Editor: Art Filters (gb.painnt.moonlightingnine)

Photo Editor - Design Maker (gb.twentynine.redaktoridea)

Photo Editor & Background Eraser (de.photoground.twentysixshot)

Photo & Exif Editor (de.xnano.photoexifeditornine)

Photo Editor - Filters Effects (de.hitopgop.sixtyeightgx)

Photo Filters & Effects (de.sixtyonecollice.cameraroll)

Photo Editor : Blur Image (de.instgang.fiftyggfife)

Photo Editor : Cut, Paste (de.fiftyninecamera.rollredactor)

Emoji Keyboard: Stickers & GIF (gb.crazykey.sevenboard)

Neon Theme Keyboard (com.neonthemekeyboard.app)

Neon Theme - Android Keyboard (com.androidneonkeyboard.app)

Cashe Cleaner (com.cachecleanereasytool.app)

Fancy Charging (com.fancyanimatedbattery.app)

FastCleaner: Cashe Cleaner (com.fastcleanercashecleaner.app)

Call Skins - Caller Themes (com.rockskinthemes.app)

Funny Caller (com.funnycallercustomtheme.app)

CallMe Phone Themes (com.callercallwallpaper.app)

InCall: Contact Background (com.mycallcustomcallscrean.app)

MyCall - Call Personalization (com.mycallcallpersonalization.app)

Caller Theme (com.caller.theme.slow)

Caller Theme (com.callertheme.firstref)

Funny Wallpapers - Live Screen (com.funnywallpapaerslive.app)

4K Wallpapers Auto Changer (de.andromo.ssfiftylivesixcc)

NewScrean: 4D Wallpapers (com.newscrean4dwallpapers.app)

Stock Wallpapers & Backgrounds (de.stockeighty.onewallpapers)

Notes - reminders and lists (com.notesreminderslists.app)

Este parece um problema que a Google terá de conseguir ultrapassar em breve, para assim manter os utilizadores do Android seguros. As apps são um ponto central do Android e devem garantir que estão livres de malware e de outras ameaças de segurança.