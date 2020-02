O tema dos grandes monopólios económicos e das grandes corporações está cada vez mais presente no nosso quotidiano e com motivos de conversa bem atuais.

Os videojogos, tal como qualquer outra forma de comunicação, servem muitas vezes para alertar para essas situações (opostas à liberdade do individuo) e Liberated é um desses exemplos.

Às mãos dos estúdios polacos da Atomic Wolf, encontra-se prestes a chegar à Nintendo Switch (seguido com lançamento adiante para PC) o jogo Liberated.

Trata-se de um titulo que, segundo os seus responsáveis irá apresentar uma vasta diversidade de mecânicas de jogo, incluindo sequências de ação, momentos stealth, montes de puzzles e plataformas.

No entanto, arrisco-me a afirmar que o mais interessante de Liberated é a forma como todos estes ingredientes são misturados para dar forma ao jogo.

O jogo surge aos olhos do jogador sob a forma de uma banda desenhada e tal como nas BDs tradicionais, cada página encontra-se dividida por quadradinhos onde a ação decorre. Realmente, é isso mesmo que se tem em Liberated: a ação decorre, quadradinho a quadradinho, quase como se fosse o desenrolar de uma aventura de banda desenhada no papel.

O tema de Liberated é, tal como mencionámos acima, o das grandes corporações e monopólios que asfixiam a economia e os seus concorrentes, assim como minam completamente a liberdade de cada um. A ação decorre num mundo cinzento onde a tecnologia foi usada contra os próprios cidadãos. Sob o pretexto de garantir a segurança e ordem, muitos dos direitos civis dos cidadãos são constantemente violados e o uso da tecnologia moderna permitiu ás autoridades obter o poder de manipular as pessoas.

Existe um sistema de vigilância sobre tudo o que as pessoas fazem e é neste ambiente de autoritarismo mascarado que o jogador surge.

O jogo (ou banda desenhada interativa) encontra-se dividido em 4 capítulos que seguem a história (de variadas perspetivas) de ambas as faces do problema. Por um lado, segue as atividades de um grupo rebelde que se recusa a aceitar o estados das coisas e cujo objetivo é o de derrubar o atual sistema (por todos os meios). Por outro lado, acompanha o governo e forças policiais no controlo e manietação da população.

Explorando este mundo sob estas variadas perspetivas de ambos os lados da barricada, o jogador será levado a entender as reais motivações de cada um dos vários personagens de Liberated e irá aprender que todas as ações têm as suas repercussões neste mundo impiedoso e cruel.

Recentemente a editora Walkabout Games revelou um trailer de cerca de 9 minutos do jogo mostrando a jogabilidade desta autêntica banda desenhada interativa: