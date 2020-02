Cientistas captam novas imagens coloridas do Coronavírus (Covid-19)

Na ordem do dia continua, e ao que tudo indica, continuará por muito tempo, o Coronavírus, agora com o nome técnico Covid-19. Contudo, atualmente já há mais conhecimento, dado que estão a ser aplicadas as mais avançadas tecnologias para compreender e criar a vacina que tentará parar esta epidemia. Nesse sentido, os Laboratórios Rocky Mountain da NIAID (RML) em Hamilton, Montana, que estudam este vírus, produziram imagens do novo coronavírus. Estas agora são coloridas e mais pormenorizadas.

Os cientistas já possuem várias amostras e nesta aplicaram as capacidades dos seus microscópios eletrónicos de digitalização e transmissão.

COVID-19 – O Coronavírus agora a cores

O SRA-CoV-2 causa a doença COVID-19, que se tornou uma emergência de saúde pública global desde que os casos foram detetados pela primeira vez em Wuhan, China, em dezembro de 2019. A investigadora da RML Emmie de Wit, forneceu as amostras do vírus como parte dos seus estudos.

Posteriormente a especialista em microscopia, Elizabeth Fischer, produziu as imagens, e o escritório de artes visuais médicas da RML coloriu digitalmente as imagens.

Segundo o que foi publicado pelo laboratório, o novo coronavírus (Covid-19) tem uma aparência semelhante à Síndrome Respiratória do Médio Oriente (MERS-CoV) que surgiu em 2012 e à Síndrome Respiratória Aguda (SARS-CoV) que surgiu em 2002, uma vez que pertencem à mesma família de coronavírus, que recebeu o seu nome por se assemelhar a uma coroa.

Conforme foi veiculado, estas imagens estão disponíveis ao público para download gratuito em alta resolução na página do NIAID Flickr.

Cenário cada vez mais preocupante

De acordo com os dados mais recentes, o número de mortes por esta doença chega às 1527, enquanto o de pessoas infetadas em todo o mundo atingiu ultrapassou as 67 mil.

Artigos relacionados com COVID-19 – O Coronavírus