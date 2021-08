Lawn Mowing Simulator, para aprender a tratar de relvados

A Curve Digital e a Skyhook Games anunciaram recentemente que o seu próximo trabalho, Lawn Mowing Simulator, será lançado muito em breve.

Trata-se de um jogo de estratégia e gestão que apresenta como tema principal, a arte de cortar relva.

Os estúdios britânicos Skyhook Games, anunciaram recentemente que no próximo dia 10 de agosto, será o dia em que o seu simulador Lawn Mowing Simulator será lançado no mercado, para Xbox Series S|X e PC.

O jogo tem como cenário de fundo o ambiente rural tipicamente britânico, colocando o jogador na tarefa de gerir uma pequena empresa de tratamento de jardins, através da qual, terá aprender a utilizar as melhores técnicas e ferramentas de cortar e tratar de relvados.

Apresentando algumas das mais importantes marca da área, tais como Toro, SCAG e STIGA o jogador terá de gerir o seu negócio de cortar e tratar jardins de forma a torná-lo dum negócio rentável e de sucesso.

O jogo vai apresentar uma componente de simulação bastante interessante, tendo em atenção a morfologia e fisica dos terrenos onde se executarão as tarefas. Proceder a análises do tipo e morfologia do solo, calcular e controlar a altura da lâmina, serão algumas das preocupações do jogador antes de meter mãos à obra.

Também a decisão dos melhores acessórios e ferramentas a utilizar será de crucial importância para que conseguir concluir os contratos que serão propostos ao jogador.

Lawn Mowing Simulator apresentará uma mecânica de contratos distintos que colocarão diferentes tipos de desafios aos jogadores.

O jogo terá um modo Carreira, um Modo Livre e um Modo Desafio que decorrerão em ambientes tipicamente britânicos e que poderão variar desde simples vivendas até grandes castelos repletos de vegetação ou campos equestres repletos de relva.

David Harper, fundador da Skyhook Games afirmou: “Mal podermos esperar por ver os jogadores a jogar Lawn Mowing Simulator já no próximo dia 10 de agosto. Depois de uma demo bem sucedida, lançada em junho, que teve mais de 250,000 downloads, estamos entusiasmados em possibilitar aos jogadores a experiência completa com Lawn Mowing Simulator.”

Michael Fisher, Product Manager da Curve Digital acrescentou: “A Skyhook Games fez um tremendo trabalho na criação de uma simulação extremamente bela e realista da tarefa de cuidar de jardins e mal podemos esperar por ver os jogadores participarem também em Lawn Mowing Simulator.”

Lawn Mowing Simulator será lançado a 10 de agosto para PC e Xbox Series X.