Land of War, o arranque da 2ª Grande Guerra

Encontra-se previsto ainda para este ano de 2021, o lançamento de Land of War. Trata-se de um jogo de guerra que remonta à 2ª Grande Guerra Mundial e a uma fase do conflito que poucas vezes é revisitada nos videojogos.

Trata-se da invasão inicial das terras polacas por parte dos nazis, em 1939.

Ao longo dos anos, foram desenvolvidos dezenas (ou centenas) de jogos sobre a 2ª Grande Guerra Mundial. Independentemente do género (estratégia em tempo real, na primeira pessoa, na terceira pessoa, jogo furtivo,…) poucos títulos cobriram especificamente o período inicial do grande conflito, quando as tropas nazis invadiram a Polónia.

Land of War, desenvolvido pelos estúdios polacos MS Games, pretende simular essa fase inicial da 2ª Grande Guerra Mundial. Segundo os próprios estúdios, Medal of Honour ou os primeiros Call of Duty foram grandes inspirações do jogo.

Land of War

O jogo é um FPS e convida o jogador a ver o início do conflito pelos olhos de um soldado normal.

No trailer que mostramos de seguida, podem ser vistos alguns dos locais mais importantes da invasão da Polónia pelos nazis, como o Castle Square ou a Peninsula Hel.

O jogo, será lançado no segundo trimestre do ano e já se sabe um pouco por onde os jogadores irão combater. Tal como referimos, a ação decorre durante a campanha de Setembro onde eclodiram alguns conflitos importantes como a Batalha de Mokra, os combates na floresta de Kampinos ou o próprio cerco a Varsóvia.

O desenvolvimento de Land of War contou com o apoio de vários historiadores e escritores sobre o tema, tentando dessa forma aproximar-se o mais possível da realidade e mostrando todas as localizações da forma mais credível possivel. Graças a esses apoios de especialistas sobre a Grande Guerra, será possível ver no jogo locais como a Warsaw’s Old Town (Velha Cidade de Varsóvia) que foi totalmente destruída na guerra.

Segundo os MS Games, além dos cenários e eventos históricos retratados no jogo, os jogadores irão também poder recriar cenários hipotéticos, e por ambas as partes do conflito.

Seja a pé, em veículos motorizados ou aos comandos de uma aeronave, o jogo apresentará ainda um grande cuidado com a reprodução do armamento e equipamentos da altura. Por exemplo, estarão disponíveis mais de 40 tipos diferentes de armas usadas na altura.

Land of War será lançado no segundo trimestre do ano para PC e mais tarde, ainda sem confirmações, para Xbox.