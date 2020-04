Koi Unleashed, novo jogo português a chegar

Falta muito pouco, muito pouco mesmo para o lançamento de mais um jogo com ADN português: Koi Unleashed.

Venham conhecer um pouco deste titulo português, mas com uma história do outro lado do Mundo.

Com data prevista de lançamento para o final deste mês, encontra-se já em fase final de desenvolvimento Koi Unleashed, um Action RPG, com combate de grupo, baseado em folclore japonês mas… desenvolvido por um português.

Sim, efetivamente Koi Unleashed tem estado a ser desenvolvido ao longo dos últimos 2 anos por Nuno Martins, programador português sediado no Reino Unido e fundador do estúdio indie Wild Grip.

Segundo o que se sabe, Koi Unleashed convida o jogador a juntar-se a um grupo de aventureiros cujo barco fica encalhado numa terra desconhecida.

Assim partem numa aventura por esta terra misteriosa com o objetivo de encontrar materiais e/ou alguém que o possa arranjar o barco.

No entanto, a zona em que se encontram foi invadida por um poderoso grupo de ditadores com poderes sobrenaturais (um Shogunato) e eles precisam passar pelas enormes e perigosas montanhas do Japão (referido no jogo como Terra do Sol Nascente).

Muitos dos cenários são, como tal, influenciados pelas montanhas, rios e lagos característicos do Japão.

Segundo Nuno Martins, o sistema de combate decorre em tempo real, mas graças à opção de dar ordens em modo Pausa, o jogo adquirirá uma componente tática mais ponderada. E isso terá particular importância nomeadamente nos combates com os principais bosses que o jogo terá à nossa espera.

O sistema de Pausa faz com que tudo no jogo fique “congelado” até o jogador decidir voltar a tirar a pausa. Na prática, existem 2 sistemas de pausa, o manual e automático. No automático, o jogo pausa cada vez que o jogador principal decidir não se mexer ou atacar.

Esta pausas serão necessárias nas primeiras vezes que se enfrenta um Boss, pois estes são compostos por várias fases e cada fase tem ataques diferentes. Adicionalmente, existem mecânicas de combate únicas para cada boss e fase o que torna o combate mais desafiante.

Ao dispor do jogador estarão 3 classes distintas: Guerreiros, Magos e Ladrões. Cada classe apresenta duas subclasses: Destruidor e Guardião no caso dos Guerreiros, Sagrada e Elemental no caso das Magas (ambas femininas) e Sicário e Atirador no caso dos Ladrões. Cada uma destas subclasses tem 4 habilidades únicas que podem ser melhorada.

Para cada classe existem 12 talentos únicos que o jogador pode escolher cada vez que ganha um nível, e que permite melhorar a eficiência dos ataques. Adicionalmente, existem também 12 talentos únicos partilhados pelo grupo e que permite melhorar coisas como as poções bebidas e sinergia de grupo.

Koi Unleashed parece já ter muito bom aspeto, não só a nível gráfico como, e especialmente, ao nível das ideias e conceitos que integram o jogo. Parece, sem dúvida, ter todos os ingredientes necessários para se tornar numa aventura extremamente interessante pelo Extremo Oriente místico e repleto de magia.

Teremos de esperar por dia 29 de abril para ver se assim o será, para PC, Mac e Linux.