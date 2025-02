Knights in Tight Spaces, combates medievais por turnos

Os estúdios Raw Fury Games preparam-se para lançar Knights in Tight Spaces, o seu próximo jogo que representa um titulo de estratégia muito peculiar. Venham saber mais...

Dia 4 de março é o dia em que Knights in Tight Spaces chegará aos PCs. O próximo jogo dos estúdios suecos Raw Fury Games é um jogo medieval por turnos e que assenta a sua jogabilidade numa mecânica de deckbuilding, ou seja, no recurso a cartas para gerir e estrategizar os combates e controlar a ação.

Entretanto, o jogo já conta com uma demo disponível no Steam.

O jogo é a sequela espiritual de Fights in Tight Spaces, também dos mesmos estúdios o que significa que foi desenvolvido por uma equipa que possui agora toda uma experiência de mais de 4 anos.

Dessa forma, o desenvolvimento de Knights in Tight Spaces baseia-se numa base consolidada de combinação de pensamento estratégico com sequências de luta animadas altamente emocionantes e elegantes em cenários medievais.

Em Knights in Tight Spaces, os jogadores têm de convocar as suas parties e escolher as suas cartas de forma a conseguirem tirar partido de ambos, em cenários altamente desafiantes onde o combate será muito mais que a luta. O pensamento estratégico e raciocínio tático serão as principais armas neste jogo.

Com efeito, os Raw Fury Games referem que o jogo apresenta cenários desafiadores e repletos de inimigos, criando dessa forma, situações complicadas e exigentes para os jogadores. A existência de fortes efeitos visuais e animações de ação vibrantes, traduzir-se-ão em combates extremamente empolgantes, atrativos e recompensadores no final.

O posicionamento de cada membro da party é de crucial importância para o desenrolar dos combates, pelo que os jogadores terão de posicioná-los cuidadosamente, quer em redor de inimigos, que de obstáculos do cenário, certificando-se dessa forma de obterem uma vantagem tática que poderá significar a diferença entre vencer ou ... perder.

Com o decorrer do jogo, vai ser possível recrutar novos combatentes para a nossa causa, e montar um grupo multifacetado e poderoso. Tudo isto, enquanto os jogadores viajam e revelam novas áreas num mapa gerado processualmente, e desvendando o mistério da sociedade secreta que os contratou.

Com mais de 300 cartas, diferentes classes, equipamentos para equipar e um sistema de atualização, Knights in Tight Spaces oferece inúmeras horas de diversão na construção de decks, sejam os jogadores experientes em táticas baseadas em turnos ou novos no gênero.

Knights in Tight Spaces será lançado a 4 de março para PC.