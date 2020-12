King Arthur: Knight’s Tale, uma história diferente

A NeocoreGames, uma equipa de desenvolvimento de jogos húngara responsável por Warhammer 40.000 Inquisitor Martyr ou Van Helsing Final Cut, encontra-se a trabalhar no seu próximo projeto King Arthur: Knight’s Tale.

Passado no rico e místico universo do Rei Artur e dos Cavaleiros da Távola Redonda, este jogo traz uma abordagem diferente à história. Venham conhecer melhor…

A Lenda do Rei Artur é uma das mais fantásticas histórias que tem sido contada de geração em geração e que inclusive levou ao aparecimento de vários filmes, séries, livros e videojogos.

Os estúdios húngaros da NeocoreGames, encontram-se a trabalhar no seu projeto King Arthur: Knight’s Tale, precisamente sobre Rei Artur mas… um pouco diferente.

A história do jogo

A história de King Arthur: Knight’s Tale segue por um caminho diferente daquele que estaríamos à espera. No jogo, somos Mordred, uma figura central da Lenda do Rei Artur.

Segundo a história do jogo, Mordred morre ao lutar com o Rei Artur e, no confronto final, o Rei Mítico acaba por se tornar em algo diferente e perigoso. Entretanto, a Lady of the Lake (A Senhora do Lago), governante mística da ilha de Avalon, decide trazer-nos de volta ao mundo dos vivos para que terminemos o que começámos. Ou seja, teremos de eliminar o Rei Artur, ou melhor, aquilo em que se tornou após a sua “morte”.

Jogabilidade

Segundo o que se sabe, o jogo vai assentar numa jogabilidade tática por turnos, com uma forte componente RPG (role playing). O jogador controlará um pequeno grupo de Knights (Cavaleiros) e será com eles que partirá para as suas missões.

Com o decorrer da campanha, poderemos recrutar novos Knights para combater a nosso lado. Existem mais de 30 heróis possíveis de recrutar, divididos em 5 classes distintas. Mas atenção… eles podem virar-se contra nós se não estiverem de acordo com todos os nossos métodos ou decisões.

Isto, pois, o jogo vai ter um sistema de decisões morais e táticas com o qual o jogador será confrontado. Decisões essas que vão moldar a nossa aventura e a forma como o mundo e os nossos aliados nos interpretam.

Tal como prometido pela NeocoreGames, o jogo será extremamente estratégico e um dos aspetos mais importantes será o de conhecer o terreno onde as batalhas decorrerão. O scouting é importante neste capitulo, assim como o posicionamento das nossas unidades, para tirar maior proveito das características dos diferentes locais.

Existirá ainda um sistema de gestão da nossa base em Camelot, ou seja, à medida que avançamos na história adquirimos experiência e recursos para a melhorar. No entanto, também os nossos Knights poderão ser apetrechados com novas armas, equipamentos e habilidades.

Tal como não poderia deixar de ser, estão também prometidos encontros com algumas criaturas míticas, magia e muitos artefactos característicos da História do Rei Artur.

Acesso antecipado

Entretanto, foi revelado recentemente que King Arthur: Knight’s Tale entrará em acesso antecipado (para PC) já no início de janeiro, no dia 12. Este período de acesso antecipado deverá prolongar-se ao longo de pouco mais de um mês, seguindo-se o lançamento da versão final ainda no primeiro trimestre.

As versões de Xbox Series X e Playstation 5 seguir-se-ão mais tarde no decorrer de 2021.

King Arthur: Knight’s Tale encontra-se em desenvolvimento para PlayStation 5, Xbox Series X e PC.