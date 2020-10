John Rambo em grande forma em Mortal Kombat 11 Ultimate

Tal como aqui já tinhamos indicado, John Rambo (imortalizado no cinema por Silvester Stallone) está a chegar a Mortal Kombat 11.

Será uma chegada bombástica, à semelhança do personagem dos filmes e ao que parece o próprio Sly manteve-se por perto durante o processo.

John Rambo será, talvez imediatamente a seguir ao Private Ryan, um dos soldados norte-americanos mais conhecidos do planeta e, está a caminho do fantástico jogo de luta, Mortal Kombat 11.

Equipado com a sua Survival Knife (Faca de sobrevivência) para ataques de proximidade, mas com a possibilidade de usar o seu famoso arco para ataques ao longe, Rambo encontra-se devidamente preparado para os combates que se seguem.

A partir de 17 de novembro deste ano, Rambo junta-se a um já vasto leque de combatentes de MK11 e chegará através, ora de Mortal Kombat 11 Ultimate, ou através do Kombat Pack 2. Quem adquirir um dos dois, terá acesso ao John Rambo e às suas Skins dos filmes First Blood, Rambo: First Blood Part II e Rambo III.

Recentemente a Warner Bros. Games e os estúdios responsáveis por Mortal Kombat 11, os NetherRealm Studios, revelaram um trailer novo para esta versão do jogo, onde a grande estrela é precisamente John Rambo. Como podem ver no vídeo que trazemos imediatamente abaixo, Rambo surge em forma, com a voz e o estilo inconfundível que Sly lhe emprestou durante as filmagens.

Mortal Kombat 11 Ultimate

Mortal Kombat 11 Ultimate é o pack definitivo de Mortal Kombat 11 e traz, a expansão AfterMath e os Kombat Packs 1 e 2.

Os jogadores que já possuam Mortal Kombat 11 podem fazer o upgrade adquirindo o Kombat Pack 2, Kombat Pack 1 e a expansão Aftermath.

O lançamento de Mortal Kombat 11 Ultimate está previsto para 17 novembro para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch, PC e Stadia.

