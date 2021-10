Jogos grátis no PS Plus para este mês de outubro

Outubro chegou e uma nova lista de jogos chega também ao catálogo do Playstation Plus, o que faz deste, um momento de grande expetativa para todos os subscritores do serviço.

A lista já é conhecida pelo que vamos vê-la.

Tal como o sol surge todos os dias (algumas vezes encoberto, mas, está lá), também todos os meses o serviço de subscrição da Sony, o Playstation Plus recebe reforços. O que é o mesmo que dizer que todos os meses há novos jogos a chegar ao catálogo do Playstation Plus.

Todos os jogadores que tenham uma subscrição ativa do serviço poderão, no decorrer deste mês de outubro, aceder à seguinte lista de novos jogos:

Hell Let Loose

Hell Let Loose coloca o jogador em plena Segunda Guerra Mundial num caos mortal onde as batalhas podem ter até 100 jogadores. Neste palco de guerra os jogadores podem conduzir veículos numa linha da frente dinâmica.

Com mapas arrebatadores modelados em imagens reais de reconhecimento e dados de satélite, todo o campo de batalha está dividido em grandes setores de captura, permitindo uma jogabilidade emergente e única.

Este FPS (First Person Shooter) ficará disponível para a PlayStation 5 no próximo dia 5 de outubro.

Mortal Kombat X

Quem não conhece o jogo de luta, Mortal Kombat X? Uma série de jogos que já furou barreiras e inclusive já teve direito a vários filmes de cinema. Já com alguns anos em cima, Mortal Kombat continua intenso e visceral como sempre, e os vários jogos lançados ao longo dos anos são a melhor prova disso.

E, Mortal Kombat X é um desses exemplos. Lançado para a PlayStation 4, este será um dos jogos do PlayStation Plus de outubro, combinando uma apresentação cinemática única com uma jogabilidade totalmente nova, na qual os jogadores podem escolher diversas variantes de cada personagem, afetando tanto a estratégia como o estilo de luta.

PGA TOUR 2K21

Os apreciadores de Golf, devem conhecer de ginjeira a série PGA Tour. Talvez a mais importante série de jogos dedicada a este desporto, PGA Tour continua a dar cartas (ou tacadas) em cheio com o passar dos anos. PGA Tour 2K21 chega agora ao Playstation Plus.

Em PGA TOUR 2K21 o jogador vai desfrutar do novo Modo Carreira PGA Tour, enfrentar profissionais de gabarito e ganhar recompensas e equipamentos com as suas performances. Dessa forma poderá criar e atualizar o seu MyPLAYER com equipamentos e vestuários das marcas preferidas, projetar o Campo de Sonho, dominar os greens e criar as suas próprias regras.

E ainda... Probe

As novidades para os membros do PlayStation Plus, que já atingiram os 46,3 milhões em todo o Mundo, não se ficam por aqui, já que a Sony anunciou ainda que, em outubro, os subscritores do PlayStation Plus também poderão descarregar, sem custos adicionais, o título Probe, cujo lançamento coincide com a data de disponibilização destes jogos, ou seja, 5 de outubro de 2021.

Desenvolvido no âmbito do programa PlayStation Talents, Probe é um Serious Game educativo, para a Playstation 4 e Playstation 5 e compatível com o PlayStation VR, onde o jogador visita um estúdio de videojogos e aprende tudo sobre o design e desenvolvimento de diferentes videojogos pelo caminho.

Através de diálogos e missões onde se simulam cenários reais da indústria, o jogador desenvolverá uma compreensão profunda e competências nas áreas da programação, design e arte 2D e 3D de um videojogo. Vê aqui imagens e o trailer espanhol deste título.