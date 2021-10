Se há personagens carismática, empreendedora e até controversa no mundo da tecnologia, esta é sem dúvida Elon Musk. Com empresas de sucesso como a Tesla, a SpaceX, a The Boring Company e até a Neuralink, dificilmente não tem um pé em tudo o que é inovador.

Associado a todo este sucesso, Elon Musk tem conseguido reunir uma fortuna pessoal única. É precisamente esta sua componente que agora lhe dá, novamente, um título que todos invejam. Elon Musk volta a ser o homem mais rico do planeta, e desta vez preparou surpresa para o rival Jeff Bezos.

O título que o homem forte da Tesla e da SpaceX conseguiu agora não é uma novidade. Esta não é a primeira vez que Elon Musk consegue conquistar a posição de topo da reduzida lista de homens (e mulheres) mais ricos do planeta.

O homem mais rico do planeta, outra vez

Já em janeiro deste ano esta posição de topo tinha sido sua, com uma fortuna avaliada na altura de 188,5 mil milhões dólares. Agora, e novamente fruto da valorização em bolsa da Tesla, a sua fortuna disparou 4,13 mil milhões de dólares na terça-feira.

Com este novo valor, Elon Musk está no restrito e muito reduzido grupo de pessoas com uma fortuna superior a 213 mil milhões de dólares, segundo a Bloomberg. Abaixo, e com menos 16 mil milhões de dólares está o homem forte da Amazon, Jeff Bezos. O pódio é fechado com Bernard Arnault, dono da Louis Vuitton, com 160 mil milhões de dólares.

Elon Musk tem surpresa para Jeff Bezos

Mais uma vez foi curiosa a reação de Elon Musk. Se da vez anterior limitou-se a concordar e a voltar ao trabalho, desta vez reagiu com muito mais humor. Aproveitou o momento para mandar algumas farpas ao seu concorrente Jeff Bezos, e que tinha essa posição até agora.

Numa resposta à Forbes, Elon Musk revelou que vai "enviar uma estátua gigante do número ‘2’ para Jeffrey B., junto com uma medalha de prata". Estes dois milionários têm-se batido de forma feroz no que toca ao Espaço e à forma como as suas duas empresas conseguem entrar no turismo espacial.

Provavelmente, e tal como aconteceu das outras vezes, esta poderá ser uma posição apenas temporária e Elon Musk perder a posição de topo para Jeff Bezos. Ainda assim, fica claro que para além de um excelente gestor e visionário, o homem forte da Tesla é também muito rico.