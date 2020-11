Dezembro já está a chegar e nada melhor que o começar, do que com umas prendas que a Playstation Plus vai receber em dezembro.

Já são conhecidos os jogos Playstation Plus do último mês de 2020. Venham conhecer os jogos que chegam agora.

Dezembro costuma ser altura de prendas mais para o seu final, mas os jogadores que tenham uma subscrição válida do serviço Playstation Plus bem podem começar a desembrulhar alguns mais cedo.

Isto, pois já são conhecidos os jogos do mês de dezembro a chegar ao serviço da Sony Playstation.

Just Cause 4

Em Just Cause 4, os jogadores poderão saltar para o meio da ação numa experiência adaptável de mundo aberto e causar o caos com uma vasta seleção de armas, veículos e equipamentos. Terão de vestir o fato alado, equipar o gancho totalmente personalizável e preparar-se para causar estragos.

Rocket Arena

Já em Rocket Arena, os foguetões dominam tudo e os jogadores nunca estarão fora de ação. Aqui, para além de terem de aperfeiçoar os foguetões e habilidades únicas do seu herói para dominarem a arena e se tornarem num campeão, os jogadores terão ainda de adaptar a sua estratégia com um elenco em constante crescimento de heróis diversos com poderes distintos.

E ainda…

Para além disto, em dezembro, os subscritores do PlayStation Plus poderão descarregar de forma gratuita o título Melbits World, vencedor dos Prémios PlayStation Talents 2017 em Espanha.

Melbits World é um fantástico jogo colaborativo de plataformas e puzzles, onde o ritmo e a coordenação são a chave para o sucesso. Aqui, os jogadores terão de colecionar e guiar as criaturas digitais através de uma série de níveis complexos, ao aliarem-se a amigos para controlarem as plataformas, os obstáculos e as armadilhas, enquanto se desviam de vírus malignos, recolhem sementes e espalham boas energias pela Internet.

Por outro lado, os subscritores do PlayStation Plus que tiverem uma PlayStation 5 poderão ainda continuar a descarregar, até ao próximo dia 4 de janeiro, Bugsnax, uma aventura extravagante por Snaktooth Island, lar dos lendários Bugsnax, criaturas que são meio-inseto, meio-snack. A convite da intrépida exploradora Elizabert Megafig, os jogadores chegam ao local, mas não a encontram. O acampamento dela está um caos e os seguidores espalhados pela ilha e esfomeados e assim começa a aventura.

Playstation Plus Collection

De recordar que, recentemente, a SIE anunciou que os subscritores do PlayStation Plus que tiverem uma PlayStation®5 terão ainda acesso a vários jogos para a PlayStation®4 que definiram uma geração como Batman Arkham Knight, Bloodborne, Fallout 4, God of War, Monster Hunter: World, Persona 5 e muito mais.

Os jogos fazem parte da PlayStation Plus Collection, que está disponível em Portugal desde o passado dia 19 de novembro. Em baixo a lista completa dos jogos que foram anunciados e fazem parte desta coleção:

Dos Worldwide Studios:

Bloodborne

Days Gone

Detroit: Become Human

God of War

Infamous Second Son

Ratchet and Clank

The Last Guardian

The Last of Us Remastered

Until Dawn

Uncharted 4: A Thief’s End

De outros criadores:

Batman: Arkham Knight

Battlefield 1

Call of Duty: Black Ops III – Zombies Chronicles Edition

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Fallout 4

Final Fantasy XV Royal Edition

Monster Hunter: World

Mortal Kombat X

Persona 5

Resident Evil 7 biohazard

A propósito do PlayStation Plus importa ainda mencionar que Sony já aderiu ao Black Friday 2020 com descontos na subscrição.