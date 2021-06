Jogos grátis no PS Now para junho

Hoje, dia da Criança, libertemos a criança que há em nós e para isso não há melhor que uma nova fornada de jogos gratuitos (para quem tenha subscrição válida) a chegar ao Playstation Now.

São muitos e bons. Venham ver…

É já a partir de hoje, dia 1 de junho, portanto, Dia Internacional da Criança que, chegam novos jogos ao catálogo do serviço Playstation Now.

Tratam-se de títulos de valor confirmado para vários gostos que, quem tenha subscrição válida da Playstation Now poderá descarregar a partir de hoje mesmo. Estes títulos, podem ser jogados tanto na PlayStation 5, como na PlayStation 4 ou num PC com Windows tal como os mais de 700 jogos já disponíveis da Playstation 4, Playstation 3 ou Playstation 2 já existentes no catálogo.

The Witcher III: Wild Hunt

Um dos RPG incontornáveis da última década, The Witcher III: Wild Hunt marca o regresso de Geralt of Rivia e a sua luta contra monstros (e não só).

The Witcher III: Wild Hunt, decorrendo num gigantesco mundo medieval aberto à exploração, traz a luta de Geralt contra um mal que ameaça a terra. Com centenas de missões secundárias e uma história principal longa e complexa, o jogo chega agora ao Playstation Now naquela que será uma excelente oportunidade para todos os amantes de RPG.

Team Sonic Racing, Sonic Mania e Sonic Forces

Nos dias de hoje, quem é que não conhece Sonic? Trata-se de um dos personagens de jogos mais conhecidos que inclusive, já passou também para os grandes ecrãs.

Todos os fãs deste pequeno herói (e que tenham subscrição válida do serviço), ficarão certamente satisfeitos ao saber que hoje, nada mais, nada menos que 3 jogos de Sonic chegam ao Playstation Now:

Team Sonic Racing

Sonic Mania

Sonic Forces

Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown

Virtua Fighter é um dos jogos de luta mais antigos e carismáticos do universo dos videojogos e chega hoje com cara lavada ao mercado.

Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown que é uma reformulação de Virtua Fighter V, tem inclusive, direito a honras de entrada imediata no Playstation Now.

Car Mechanic Simulator

Eis um simulador um pouco diferente daqueles a que estamos acostumados. Car Mechanic Simulator é um jogo que permite ao jogador ter a sua própria oficina e, aí, ter liberdade para criar as suas obras-de-arte motorizadas.

Para tal, jogador pode tunar, pintar, equipar e artilhar os seus bólides a seu bel-prazer e criar assim carros totalmente personalizados, ao seu gosto. E no final… pode sair para a rua e conduzir as suas pérolas.

Slay the Spire

Este jogo resulta da fusão de dois tipos distintos: jogo de cartas, e roguelike naquela que é uma fusão interessante.

Aparentemente simplificado, Slay the Spire é um jogo que apresenta alguma complexidade, nomeadamente na criação dos decks e perceção das mais-valias das cartas disponíveis a cada momento.

O que acharam destas novas aquisições do Playstation Now?