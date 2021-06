Toyota Mirai bate recorde mundial! Mais de 1.000 km movido a hidrogénio

Embora sejam das opções mais apontadas, os carros elétricos ou movidos a hidrogénio acarretam o senão da autonomia. Numa clara conquista, a Toyota anunciou que bateu o recorde mundial para a viagem mais longa utilizando hidrogénio.

O Toyota Mirai rodou por mais de 1.000 quilómetros.

Mais de 1.000 km a hidrogénio

A Toyota anunciou que no final do mê de maio bateu o recorde mundial para a viagem mais longa utilizando a força do hidrogénio. Estando o recorde anterior nos 778 quilómetros, alcançado por um Hyundai Nexo, os 1.003 quilómetros percorridos pelo Mirai da Toyota representam uma clara vitória.

Conforme descrito num comunicado de imprensa da Toyota, após completar o recorde em França, o Mirai ainda tinha 9 quilómetros de autonomia. Aliás, depois de cinco minutos a ser reabastecido, estava pronto para voltar à estrada.

O objetivo da viagem passava por demonstrar as possibilidades de condução a longa distância utilizando a tecnologia de células de hidrogénio. Recorde-se que esta questão ainda é alvo de debate, uma vez que os responsáveis por algumas das grandes fabricantes defendem frequentemente a vantagem das baterias elétricas.

Toyota: “Start your impossible”

A viagem começou na estação de hidrogénio HYSETCO, em Orly, às 05h43 da manhã, hora local de França, no dia 26 de maio. A viagem continuou até atingir os 1.003 quilómetros, resultado recorde. Movido a hidrogénio verde, o Toyota Mirai registou um consumo médio de combustível de 0,55 kg/100 km.

Durante a condução, os quatro condutores utilizaram separadamente o estilo eco-driving disponível no Mirai, mas também no estilo convencional acessível a qualquer outro condutor.

É um desafio espantoso que alcançámos com o novo Mirai. Internamente, é a mentalidade de Start your Impossible, ir além dos nossos próprios limites, que nos impulsiona, e hoje provamo-lo novamente.

Disse o CEO da Toyota France, Frank Marotte.

Embora este tenha sido um marco importante, a mobilidade através de hidrogénio representa desafios, tais como a carência de infraestrutura adequada para o reabastecimento dos carros, bem como o custo associado.