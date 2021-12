Jogos grátis no PS Now para dezembro 2021

Dezembro já chegou e apesar de ainda faltar um pouco para o 25 de dezembro, algumas prendas já chegaram... pelo menos ao Playstation Now.

Venham ver quais os jogos que estão disponíveis para download, no serviço da Sony Playstation.

Com a chegada de cada novo mês, chegam também novos títulos ao catálogo do Playstation Now, e este mês de dezembro não é exceção alguma.

Assim sendo, venham conhecer quais os jogos que todos os subscritores do serviço podem descarregar gratuitamente durante o mês de dezembro.

Grand Theft Auto III: The Definitive Edition

É uma série de jogos que dispensa quaisquer apresentações. Uma série de jogos da Rockstar que tanto tem de fantástico como de polémico e que desde o lançamento do primeiro, em finais do século passado, se tornou numa presença habitual das consolas.

Este natal, Grand Theft Auto III: The Definitive Edition chega ao PlayStation Now e ficará disponível até ao próximo dia 31 de janeiro de 2022.

Com esta Definitive Edition, poderemos jogar a trilogia original desta saga, composta por Grand Theft Auto: Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City e Grand Theft Auto: San Andreas.

Os títulos foram atualizados para a nova geração de consolas, com melhorias em todos os aspetos, incluindo iluminação mais brilhante, ambientes mais realistas, texturas de alta qualidade, e muito mais.

Spitlings

Em Spitlings, os jogadores poderão explorar este jogo de arcada de ação que pode ser jogado com até quatro jogadores e que tem como base, uma forte componente de cooperação.

O jogador vai controlar criaturas retangulares e encantadoras que apresentam dentes que têm a capacidade de cuspir em bolhas, ou saltar. Para se jogar com amigos, podem-se esperar momentos intensos de diversão, onde teremos de nos tentar livrar de todas as bolhas que saltam à volta do ecrã enquanto saltamos para fora do seu caminho e vencer o desafio de tempo em cada nível.

John Wick Hex

As novidades não ficam por aqui e, ainda neste mês de dezembro, o catálogo do PlayStation Now recebe o título indie John Wick Hex.

Trata-se de um jogo de estratégia frenético e repleto de ação, que nos obriga a pensar e atacar como John Wick (Keanu Reeves, no cinema). O jogo, que tem também uma componente de estratégia, funciona como uma partida de xadrez com armas, em forma de videojogo, onde os jogadores têm de tomar decisões rápidas e escolher cada ação e ataque que fazem, considerando as consequências.

Final Fantasy no Playstation Now

Por outro lado, tal como temos vindo a acompanhar desde o passado mês de setembro, Final Fantasy também marca presença no Playstation Now.

Dessa forma, e como anunciámos, até janeiro de 2022, vai ser adicionado um título por mês da série de Final Fantasy, ao PlayStation Now, e o jogo de dezembro já se encontra disponível. Assim sendo, todos os subscritores do serviço poderão jogar Final Fantasy X/X-2 HD Remaster, dois títulos aclamados pelos enredos comoventes e grafismo espetacular.

Final Fantasy X leva-nos até Spira, um mundo aterrorizado pelo monstro Sin, onde o templo de Yevon ensina que o monstro é uma manifestação física dos pecados da humanidade. Yuna, uma jovem de Besaid, embarca numa peregrinação para derrotar este terror. Tidus, um jovem do outro mundo, junta-se a Yuna como seu guardião. Os mistérios em torno de Sin desenrolam-se enquanto partem numa jornada para salvar o mundo.

Já Final Fantasy X-2, regressamos ao mundo de Spira, dois anos depois do início do Eternal Calm onde Yuna se torna Spere Hunter e, juntamente com Rikku e Paine, embarca numa aventura à volta do mundo para procurar respostas ao mistério interior.