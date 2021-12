A Apple tem estando muito ativa no que toca às suas regras de reparação dos seus equipamentos, em especial do iPhone. A marca está a abrir um pouco as suas regras e vai permitir que essas mesmas reparações sejam realizadas pelos utilizadores.

Para ajudar no controlo destes processos e para garantir aos utilizadores a origem das peças usadas, o iOS 15.2 tem uma novidade. Esta nova versão do sistema do iPhone vai ter presente informação sobre as reparações e a origem do material usado.

Apple abraça o direito de reparar nos equipamentos

Depois de vários anos a tentar lutar contra a reparação fora das suas lojas e do seus centros de assistência oficial, a Apple parece ter mudado a sua posição face a este tema. Está prestes a permitir que os utilizadores tratem destes processos de forma pessoal.

O material terá de ser da sua responsabilidade, tendo já processos de compra tratados. Assim, e de forma simples, consegue evitar a utilização de peças não oficiais e de origem duvidosa, que acabam por trazer problemas mais tarde.

iOS 15.2 traz uma novidade importante nesta área

Com o iOS 15.2 a ser preparado, já com betas oficiais a serem testadas, surge agora uma novidade. Esta nova versão do sistema operativo do iPhone traz uma nova área, onde os utilizadores conseguem saber se os seus equipamentos foram já reparados e a origem destas mesmas peças.

Acessível apenas caso o iPhone tenha sido já reparado, a área peças e histórico de serviço irá estar acessível em Definições -> Geral -> Informações. Se forem peças originais mostrará isso, mas revelará Peça desconhecida caso seja não original, tenha sido usada noutro iPhone ou esteja a funcionar de forma incorreta.

Informação diferente das peças de cada iPhone

A informação apresentada também não será toda igual, dependendo sempre do modelo do iPhone. No caso do iPhone XR, XS, XS Max ou posterior será apenas a bateria. No iPhone 11 mostrará se o ecrã ou a bateria foram trocados. No iPhone 12 e 13 poderá ser visto se a bateria, o ecrã ou a câmara foram trocados.

Esta é sem qualquer dúvida uma informação importante para os utilizadores do iPhone. Vai garantir a origem das peças usadas na reparação dos seus equipamentos, ao mesmo tempo que permitirá saber muito mais sobre o histórico de qualquer equipamento móvel da Apple.