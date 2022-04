Jogos grátis no Playstation Plus para Abril de 2022

Abril acabou de chegar e as novidades do Playstation Plus também já chegaram, o que é o mesmo que dizer que já são conhecidos os jogos que os subscritores deste serviço da Sony Playstation podem passar a usufruir neste mês.

Venham conhecer a lista dos jogos que chegam ao Playstation Plus em Abril.

No inicio desta semana foram anunciadas fortes mudanças que o serviço Playstation Plus vai sofrer, já no próximo mês de junho. No entanto, e até que elas cheguem, a vida continua e a oferta de jogos mensalmente para quem tenha uma subscrição do serviço, continua também.

Já são conhecidos os jogos deste mês de abril, bastante diversificados e que agradarão certamente aos jogadores, a partir de 5 de abril.

Hood: Outlaws & Legends

Em Hood: Outlaws & Legends para a PlayStation 5 e PlayStation 4, rebeldes e insurgentes lutam para conquistar o seu lugar entre as lendas, sob o jugo de um governo tirânico fora de controlo. Para ganhar influência entre o povo oprimido, gangues rivais competem em assaltos ousados para atingir o ponto fraco dos ricos.

Herói do povo ou bandido sempre em busca de ouro, só os melhores escaparão com uma fortuna. Duas equipas de 4 jogadores competem para executar o assalto perfeito, em ambientes medievais patrulhados por guardas letais controlados pelo computador.

Com as habilidades únicas e místicas de cada personagem, rouba tesouros discretamente e sem que te vejam ou domina os combates brutais e caóticos.

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated

SpongeBob chega ao Playstation Plus com SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated para a PlayStation 4.

Este jogo marca o regresso de um clássico de culto, recriado em todo o seu esplendor “spongetástico”, permitindo aos jogadores jogarem com SpongeBob, Patrick e Sandy, mostrando ao Plankton que o crime compensa ainda menos do que trabalhar para Mr. Krabs.

O jogador irá salvar Bikini Bottom de um monte de robôs descontrolados com as suas poderosas bolhas, fazer saltos bungee de cuecas e poderá ainda juntar forças no novo modo multijogador.

Slay the Spire

Com Slay the Spire para a PlayStation 4, a Humble Games criou um estilo próprio de jogo de cartas, misturando elementos rogue com elementos mais tradicionais de card-decking.

Slay the Spire não é mais um jogo de cartas, mas sim, uma aventura diferente e altamente viciante na qual os jogadores irão desesperar (ou não) durante o processo de criação do melhor baralho de cartas.

O desafio está traçado: criar um baralho de cartas singular, defrontando criaturas bizarras pelo caminho e descobrindo relíquias com poderes incalculáveis!

E ainda...

No entanto, as novidades de Abril não se ficam por aí e, os subscritores do PlayStation Plus também poderão descarregar, sem custos adicionais, o título Twogether: Project Indigos – Capítulo 1, desenvolvido no âmbito do programa PlayStation Talents.

Twogether: Project Indigos – Capítulo 1 para a PlayStation 4, e compatível com a PlayStation 5, é uma aventura de quebra-cabeça na terceira pessoa singleplayer.

Situado nas assustadoras instalações da Hexacells, Twogether apresentará quebra-cabeças originais que exigem atenção e capacidade de análise. O jogo obriga aos jogadores que examinem, avaliem e ajam de acordo com os elementos em seu redor e com os poderes dos dois protagonistas.

Rafi tem o poder de telecinese e Sam pode usar o teletransporte. Juntos, eles devem colaborar para resolver vários desafios dentro da Hexacells para que possam escapar. Eles formarão uma amizade poderosa ao longo do caminho que os tornará uma equipe implacável.