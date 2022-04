Intel lança o seu jogo de 8 bits designado Intel Pixel Pat

Apesar de ser popular sobretudo pelos seus processadores, que atualmente ainda estão presentes na maior parte dos computadores, a Intel também tem explorado vários outros mercados. E agora há uma interessante surpresa para os fãs da marca que também se interessam por jogos, nomeadamente aqueles que despertam alguma nostalgia.

Então, a surpresa da marca norte-americana é nada menos do que o Intel Pixel Pat. Trata-se de um jogo de 8 bits, com design retro e cujo protagonista é o próprio Pat Gelsinger, CEO da marca.

Intel Pixel Pat: o jogo de 8 bits da fabricante

Se é um jogador que tem interesse pelos jogos mais antigos com aspeto retro e 'pixelizado', então agora a gigante Intel tem uma engraçada novidade para si.

A marca norte-americana lançou o seu jogo de 8 bits designado Intel Pixel Pat. Nesta aventura, com design colorido e retro, a personagem principal é Pat Gelsinger, o CEO da fabricante de chips. O jogo não precisa de ser instalado, pois é para ser jogado diretamente a partir do seu browser.

Mas vamos ao que mais interessa, que é a verdadeira ação. Assim, para começar a jogar Intel Pixel Pat deve aceder ao link do jogo, aqui.

O jogo tem uma dinâmica semelhante a outros do género. O jogador pode saltar ou fazer um salto duplo, para recolher vários objetos ao longo da aventura. O objetivo do jogo é conseguir arrecadar o maior número possível de wafers, tentando também arrecadar alguns corações durante o trajeto para aumentar o tempo de vida de Gelsinger no jogo.

Assim que vir uma lâmpada e a consiga obter, será exibido no ecrã uma curiosidade informativa acerca da história da Intel e do seu CEO. Mas, caso caia no vazio, perde uma das suas vida.

Mas não vamos aqui revelar todas as surpresas. Basta então entrar no jogo e começar a jogar, ao mesmo tempo que aprende mais sobre a Intel e Pat Gelsinger e ainda revive algumas emoções causadas pelos jogos de antigamente.