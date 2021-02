Jogo Valheim já vendeu 3 milhões de cópias em apenas duas semanas

O jogo Valheim foi lançado na Steam no passado dia 2 de fevereiro e a sua chegada era muito aguardada pelos gamers, Tudo fazia prever que seria um verdadeiro sucesso, uma vez que as críticas positivas eram mais do que muitas.

Agora sabe-se que realmente isso se comprovou e em apenas duas semanas, o jogo vendeu 3 milhões de cópias.

Antes deste título ser lançado, já aqui no Pplware havíamos feito uma apresentação do que poderíamos esperar do jogo Valheim. Desde cedo se percebeu que este jogo seria muito interessante e apelativo, e que os jogadores em todo o mundo iriam certamente querer experimentar toda esta experiência ligada ao mundo dos Vikings.

E não há nada melhor para apurar a popularidade de um jogo que a quantidade de cópias vendidas/descarregadas.

Valheim vende 3 milhões de cópias em apenas duas semanas

Depois de estar apenas há duas semanas no mercado, o jogo Valheim já conseguiu vender 3 milhões de cópias. Em apenas uma semana na plataforma Steam, o título já contava com mais de 1 milhão de cópias vendidas. Tornou-se assim na altura um dos jogos mais populares da plataforma, com cerca de 200 mil jogadores em simultâneo.

Valheim é um título independente, criado por apenas cinco pessoas. Está disponível na plataforma Steam, tendo sido lançado no Acesso Antecipado, ou seja podemos jogá-lo enquanto a equipa da criadora Iron Gate ainda o desenvolve.

Neste momento, o jogo está entre os mais populares da Steam, sendo o mais vendido da plataforma.

Para já Valheim está apenas disponível para PC por um preço de 16,79 euros, mas a produtora adianta que o valor pode aumentar até à edição final. No entanto, para já não está disponível no idioma português.

Tal como referido, o jogo ainda se encontra em desenvolvimento e, por conseguinte, apresenta algumas falhas. Mas a equipa por detrás tem-se esforçado para corrigir todos os problemas. Recentemente o título ganhou uma atualização com melhorias na jogabilidade, correções de bugs, entre outros.

Através do jogo Valheim, o jogador pode explorar o mundo Viking. Pode ser jogado de forma individual ou até 10 jogadores.