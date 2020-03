Foi finalmente revelada a chegada de Halo: Combat Evolved Anniversary à The Master Chief Collection (para PC).

Venham conhecer os pormenores.

Foi divulgado recentemente pela 343 Industries, que Halo: Combat Evolved Anniversary já se encontra disponível como parte do Pack Halo: The Master Chief Collection, para PC (via Steam, Microsoft Store e Xbox Game Pass).

Desta forma, o jogo vem juntar-se à coleção que já conta com Halo: Reach desde Dezembro de 2019.

Halo: Combat Evolved Anniversary, já disponível no Halo: The Master Chief Collection para a Xbox One, chega agora ao Xbox Game Pass para PC (Beta), Windows 10 PC e Steam.

Os jogadores poderão desfrutar de uma remasterização profunda do começo da saga lendária, protagonizada pelo Master Chief a 4K e 60fps (ou superior), bem como uma ampla variedade de características e opções de personalização, nativas para PC. Por exemplo, o jogo virá com suporte nativo para uso de teclado e rato, o que, será certamente uma mais-valia para se usar num PC.

Os subscritores válidos do serviço Xbox Game Pass e possuidores de Halo: The Master Chief Collection já terão acesso ao jogo, no entanto, quem quiser aceder ao jogo a solo pode fazê-lo por um valor aproximado de 10€o mesmo preço de Halo: Reach, que foi a primeira remasterização da série para a The Master Chief Collection, em Dezembro do ano passado.

Halo 2: Anniversary, Halo 3, Halo 3: ODST, e Halo 4 serão os “clientes” que se seguem…

Halo: The Master Chief Collection para PC receberá ainda os restantes jogos que compõem a coleção durante 2020.