Grounded, caminha para o seu lançamento que já tem data

Em desenvolvimento pela Obsidian Entertainment, Grounded, é um dos jogos mais esperados deste ano em desenvolvimento pelos Xbox Games Studios.

Recentemente, Phil Spencer, que é um fã confesso de Grounded, falou um pouco com Adam Brennecke, da Obsidian, sobre o jogo.

Como não poderia deixar de ser, Phil Spencer, CEO da Microsoft Gaming é um adepto confesso de videojogos. Com o desenvolvimento de Grounded, surgiu recentemente a oportunidade duma conversa especialmente dedicada ao jogo, com Adam Brennecke, da Obsidian.

Grounded, que tem no dia 27 de setembro a sua data de lançamento (com inclusão no Xbox Game Pass), foi então o tema da conversa que se centrou principalmente na história do jogo e na forma como influencia a jogabilidade.

Tal como aqui tivemos oportunidade de ver, Grounded é um jogo de survival mas com um twist:

Tal como Brennecke refere na conversa com Phil Spencer, a particularidade de Grounded que faz do jogo um survival distinto, é o facto de que a ação decorre no quintal da nossa casa, enquanto os jogadores se encontram encolhidos ao tamanho de uma formiga.

Realmente, esse pormenor é o mais importante em Grounded, na medida que, os jogadores começam a sua aventura tendo sido miniaturizados e dessa forma, o que antes era pequeno, agora é gigante. E não me refiro apenas a flores, baldes, troncos,... também me refiro aos animais que habitualmente desprezamos mas que em Grounded são potenciais perigos.

Aliás, na conversa entre os dois, é possível ver uma secção do jogo onde os jogadores terão de enfrentar uma aranha gigante...

Aranhas, centopeias, bichos de conta,... todos esses pequenos bichos, são agora uma dor de cabeça e como forma de proteção contra essas ameaças e não só, os jogadores poderão criar e gerir as suas bases. Tratam-se de fortes que poderemos criar e nos quais poderemos relaxar, construir novas armas, melhoras as nossas skills e muito mais.

Foi ainda divulgado que, ao longo dos últimos meses, antes ainda do lançamento da versão completa do jogo, mais de 10 milhões de jogadores pegaram nas suas mochilas e exploraram o quintal de Grounded, assim como os seus inimigos, bicharocos, biomas e segredos.

Grounded será lançado a 27 de setembro, e diretamente no Xbox Game Pass, para consolas Xbox, PC e cloud.