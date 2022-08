Oracle VirtualBox já suporta o Windows 11, macOS Big Sur e outros…

Uma das tecnologias que tem marcado os últimos anos da computação é a virtualização. Esta tecnologia permite-nos, de uma forma simples, ter vários sistemas operativos a correr (simultaneamente) na mesma máquina, sem qualquer tipo de alterações. Desta forma podemos ter um único sistema operativo nativo e virtualizar os sistemas operativos que pretendermos.

Recentemente foi lançada uma nova versão do VirtualBox com suporte para o Windows 11, macOS Big Sur e outros...

O VirtualBox é uma das plataformas gratuitas que permite aos utilizadores todo o potencial da virtualização onde podemos construir um sistema com todas as características técnicas, mas de uma forma virtual não permanente.

É possível virtualizar sistemas como o Windows, Linux e até mesmo MacOS. Em termos de funcionalidades, destaque para a possibilidade de realizar snapshots, partilhar pastas entre o sistema virtual e o nativo, suporte para drag and drop e a possibilidade de clonar facilmente máquinas virtuais.

Novo VirtualBox versão 7.0.0 Beta 1

O VirtualBox da Oracle versão 7.0.0 Beta 1 traz várias mudanças importantes em termos de suporte ao sistema operativo do host. O software de virtualização finalmente ganhou suporte para funcionar no Windows 11 como sistema operativo host. A versão anterior do VirtualBox, versão 6.1.36, não suportava hosts do Windows 11, embora o modelo de convidado do Windows 11 tivesse suporte desde a versão 6.1.28.

O suporte para Windows 11 encontra-se revelado no manual do utilizador (PDF) da nova versão. Juntamente com o Windows 11, o novo VirtualBox 7.0 Beta 1 também ganha suporte para macOS 11 (Big Sur) e macOS 12 (Monterey). No lado do Linux, agora há suporte para Ubuntu 20.04 LTS e 22.04 LTS, bem como Debian 11.

Oracle VirtualBox 7.0.0 - Beta 1