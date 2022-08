Bicicleta elétrica Gogobest GF750 – uma opção de topo para as suas deslocações

Os aficionados pelo desporto dirão que bicicletas a sério não podem ser elétricas. No entanto, o esforço exigido num simples passeio de bicicleta ao fim de um dia de trabalho afasta logo potenciais ciclistas, quanto mais para usá-la como meio de transporte no dia a dia. Com as e-bikes tudo muda.

A Gogobest GF750 é uma bicicleta elétrica de montanha que será ideal para começar finalmente a deixar o carro na garagem para a maioria das deslocações do dia-a-dia.

A Gogobest GF750 apresenta-se como uma bicicleta elétrica, com um estilo retro, mas com toda a tecnologia mais moderna disponível para estes produtos.

Tem rodas de 20 x 4" o que faz com que seja uma boa opção para andar em qualquer tipo de terreno. O motor é de 2000W e pode subir inclinações com ajuda do motor elétrico de 45º. É ainda possível atingir velocidades de 25km/h.

A bicicleta robusta pesa 36,2kg e pode levar até 200kg o que faz com que facilmente possam andar duas pessoas em cima dela. Tem um sistema Shimano de 7 velocidades e tem certificado IP54, pelo que pode ser usada mesmo em dias com alguma chuva.

Está disponível nas cores preto ou verde, com acabamentos em pele castanha, e ainda em azul claro, com acabamentos em pele preta.

A Ebike Gogobest GF750 está disponível 1609,99€, um preço com 200€ de desconto utilizando o código DBJFBY8. Adicionalmente, receberá de oferta uma Mi Band 7. O envio é gratuito e feito a partir de armazém europeu, sem custos adicionais na entrega.

Gogobest GF750