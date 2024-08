God of War Ragnarök para PC já tem requisitos

God of War Ragnarök encontra-se prestes a ingressar no PC e a Sony Interactive Entertainment acabou de revelar quais os requisitos para o jogo correr sem problemas...

Um dos grandes êxitos da Playstation, God of War Ragnarök encontra-se a 1 mês da sua chegada ao PC.

God of War Ragnarök, o mais recente titulo de uma das mais emblemáticas sagas de jogos das consolas da Sony, chega a 19 de setembro e a Sony revelou os requisitos para o jogo correr sem problemas.

O título suporta todas as tecnologias dos principais fabricantes de placas gráficas, incluindo:

Nvidia DLSS 3.7

AMD FSR 3.1

Intel XeSS 1.3

Geração de frames para todas as tecnologias que utilizam essa característica

Estas tecnologias permitirão jogar a resoluções mais altas com velocidades de fotogramas superiores em todo o tipo de hardware. Além disso, todos aqueles que reservarem o jogo receberão uma armadura para Kratos e uma túnica cosmética para Atreus.

God of War Ragnarök, desenvolvido pelo Santa Monica e que tivemos oportunidade de ver aqui, apresenta a segunda parte da saga nórdica de God of War (2018), que continua a história de Kratos e Atreus. Nesta aventura, pai e filho deverão viajar a cada um dos nove reinos em busca de respostas para se prepararem para a batalha profetizada que resultará no fim do mundo.

Juntos, numa viagem de evolução e luta pela família, aventuram-se pelos nove reinos em busca de respostas enquanto as forças de Asgard se preparam para a guerra. Com um combate divertido e desafiador, uma narrativa épica e emocionante, God of War: Ragnarök conta uma das histórias mais aguardadas dos últimos tempos.

God of War Ragnarök, dos Santa Monica Studios chega ao PC no próximo dia 19 de setembro.