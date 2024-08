Regresso às aulas: lista do material que vai precisar e quanto lhe pode custar

O novo ano letivo está à porta, pelo que para além dos essenciais manuais escolares, é preciso investir em novo material escolar para os mais novos, e nada como usar a internet para sondar os preços. Siga a nossa listagem daquilo que vai mesmo ser preciso e saiba quanto pode ter de gastar.

Abrir a carteira no regresso à escola

O regresso às aulas é um momento crucial para estudantes e pais, marcando o início de um novo ano letivo. Para garantir que os alunos estão bem preparados, é fundamental saber quais são os materiais necessários para cada ciclo de ensino.

Há evidentes diferenças no material escolar essencial para o ensino básico (1.º, 2.º e 3.º ciclos) e o ensino secundário, uma vez que ao mesmo tempo que os alunos vão progredindo nos estudos, as necessidades também vão sendo muito diferentes.

Note que o material referenciado neste artigo é aquele que consideramos essencial. No entanto, quer a exigência dos professores, quer dos próprios agrupamentos escolares pode fazer variar (às vezes de forma profunda) esta listagem.

O mesmo se aplica aos valores de gastos que apresentamos para cada nível de ensino. Trata-se apenas de uma estimativa média dos preços que as principais cadeias de retalho apresentam.

Obviamente, estes valores variam significativamente de acordo com a quantidade comprada e as marcas escolhidas.

Vamos então ao que é preciso para um arranque em pleno do novo ano escolar.

1.º Ciclo do Ensino Básico (1.º ao 4.º ano)

O 1.º ciclo do ensino básico é a primeira etapa da educação formal, onde as crianças aprendem as bases da leitura, escrita, matemática e outras disciplinas fundamentais. O material escolar necessário para este ciclo inclui:

Mochila: uma mochila confortável e de tamanho adequado ao corpo da criança.

uma mochila confortável e de tamanho adequado ao corpo da criança. Cadernos: cadernos pautados e quadriculados (A5 ou A4), para escrita e matemática.

cadernos pautados e quadriculados (A5 ou A4), para escrita e matemática. Estojo: Um estojo com lápis, canetas, borracha, afia, régua, tesoura de ponta redonda, e cola em stick.

Um estojo com lápis, canetas, borracha, afia, régua, tesoura de ponta redonda, e cola em stick. Lápis de cor e marcadores: para atividades de expressão plástica e artística.

para atividades de expressão plástica e artística. Cadernetas ou blocos de folhas soltas: para recados ou tarefas de casa.

para recados ou tarefas de casa. Dossier de argolas: para organizar fichas e trabalhos.

para organizar fichas e trabalhos. Material de pintura: tintas, pincéis e folhas de papel cavalinho.

tintas, pincéis e folhas de papel cavalinho. Caixa de lápis de cera ou lápis de cor aquareláveis.

Agenda escolar: para organização das tarefas diárias.

Custo global estimado: O custo total para o material escolar do 1.º ciclo pode variar entre 80€ a 150€, dependendo da qualidade e das marcas escolhidas.

2.º Ciclo do Ensino Básico (5.º e 6.º ano)

No 2.º ciclo do ensino básico, os alunos começam a lidar com disciplinas mais variadas e um maior volume de informação. O material escolar que pode ser necessário é o seguinte:

Mochila: deve ser resistente e maior para acomodar mais livros e cadernos.

deve ser resistente e maior para acomodar mais livros e cadernos. Cadernos: cadernos A4 pautados para cada disciplina, e um caderno quadriculado para matemática.

cadernos A4 pautados para cada disciplina, e um caderno quadriculado para matemática. Estojo: completo com canetas de várias cores, lápis, borracha, régua, tesoura, cola em stick e afia.

completo com canetas de várias cores, lápis, borracha, régua, tesoura, cola em stick e afia. Calculadora normal: essencial para as aulas de matemática.

essencial para as aulas de matemática. Dossier de argolas e separadores: para organização das diferentes disciplinas.

para organização das diferentes disciplinas. Capa de elásticos: para transportar e organizar folhas soltas.

para transportar e organizar folhas soltas. Blocos de notas: para apontamentos rápidos.

para apontamentos rápidos. Lápis de cor e marcadores: para mapas, esquemas e trabalhos de arte.

para mapas, esquemas e trabalhos de arte. Agenda escolar: para a gestão de tarefas e testes.

para a gestão de tarefas e testes. Material para educação visual: lápis de cor, marcadores, guaches, pincéis, e papel cavalinho.

Custo global estimado: O custo total para o material escolar do 2.º ciclo pode variar entre 100€ a 200€. Este valor pode aumentar se incluir materiais específicos para disciplinas como educação visual.

3.º Ciclo do Ensino Básico (7.º ao 9.º ano)

O 3.º ciclo do ensino básico marca a transição para uma aprendizagem mais autónoma e aprofundada. O material escolar a ter em atenção inclui:

Mochila: durável e com vários compartimentos para organização.

durável e com vários compartimentos para organização. Cadernos: cadernos A4 pautados e quadriculados, um para cada disciplina.

cadernos A4 pautados e quadriculados, um para cada disciplina. Estojo: Inclui canetas de várias cores, lápis, borracha, régua, transferidor, esquadro, compasso e cola.

Inclui canetas de várias cores, lápis, borracha, régua, transferidor, esquadro, compasso e cola. Calculadora científica: para matemática e ciências.

para matemática e ciências. Dossiers e separadores: para organizar as diferentes disciplinas.

para organizar as diferentes disciplinas. Blocos de notas: para apontamentos e rascunhos.

para apontamentos e rascunhos. Marcadores e sublinhadores: para destacar informações importantes.

para destacar informações importantes. Material de arte: lápis de cor, marcadores, guaches, pincéis, papel cavalinho e tesoura.

lápis de cor, marcadores, guaches, pincéis, papel cavalinho e tesoura. Fichários e pastas: para armazenar testes e trabalhos.

para armazenar testes e trabalhos. Agenda escolar: essencial para gerir o calendário de avaliações e trabalhos.

Custo global estimado: O custo total para o material escolar do 3.º ciclo pode variar entre 150€ a 250€, devido à necessidade de materiais específicos para disciplinas como matemática e ciências.

Ensino Secundário (10.º ao 12.º ano)

O ensino secundário é uma fase crucial, onde os alunos se preparam para o ensino superior ou para a entrada no mercado de trabalho. O material escolar necessário para este ciclo inclui:

Mochila ou mala de ombro: adequada para carregar livros pesados e materiais diversificados.

adequada para carregar livros pesados e materiais diversificados. Cadernos ou blocos A4: para cada disciplina, pautados ou quadriculados conforme necessário.

para cada disciplina, pautados ou quadriculados conforme necessário. Estojo: Completo com canetas de várias cores, lápis, borracha, régua, esquadros, transferidor, compasso, cola e afia.

Completo com canetas de várias cores, lápis, borracha, régua, esquadros, transferidor, compasso, cola e afia. Calculadora gráfica: essencial para disciplinas de ciências exatas, como matemática, física e química.

essencial para disciplinas de ciências exatas, como matemática, física e química. Dossiers e separadores: para organização de apontamentos, fichas e trabalhos.

para organização de apontamentos, fichas e trabalhos. Blocos de notas e folhas soltas: para apontamentos diários.

para apontamentos diários. Marcadores e post-its: para estudo e revisão de matéria.

para estudo e revisão de matéria. Pastas de arquivo: para organizar trabalhos e exames.

para organizar trabalhos e exames. Material de laboratório: eventualmente necessário para disciplinas como biologia e química.

eventualmente necessário para disciplinas como biologia e química. Computador portátil ou tablet: cada vez mais indispensável para realização de trabalhos, pesquisa e estudo.

Custo global estimado: O custo total para o material escolar do ensino secundário pode variar entre 200€ a 400€, dependendo das disciplinas escolhidas e da necessidade de materiais tecnológicos como calculadoras gráficas e computadores.

Como é fácil de perceber, o regresso às aulas exige um planeamento cuidadoso, não só para garantir que os estudantes têm todos os materiais necessários, mas também para gerir os custos associados.

Ao longo dos diferentes ciclos de ensino, as necessidades variam, e os custos podem aumentar, especialmente no ensino secundário, onde materiais mais avançados e específicos são necessários.

A melhor estratégia para gerir estes custos é começar as compras com antecedência, aproveitando promoções e descontos. Além disso, considerar a qualidade dos materiais e a sua durabilidade pode ajudar a reduzir custos a longo prazo.

Com uma preparação adequada e a aquisição dos materiais essenciais, os alunos estarão prontos para enfrentar o novo ano letivo com confiança e sucesso.