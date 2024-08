Hoje olhe para o céu para ver a superlua azul… que não é azul

Quando a lua cheia se aproxima muito da Terra, parece gigante e mais brilhante. Parece, porque, na verdade, é uma ilusão ótica. Hoje é dia de olhar para o céu e observar a superlua azul... que não é azul.

Sempre que se encontra no perigeu, a Lua fica cerca de 50 mil quilómetros mais perto do nosso planeta do que é normal e transforma-se neste fenómeno que é denominado de superlua. O perigeu é o ponto da órbita em que a Lua se encontra mais próxima da Terra. Como a órbita do satélite, tal como a dos planetas, é elíptica, o seu trajeto não é sempre igual – o que permite esta aproximação à Terra.

Se o céu estiver limpo, esta segunda-feira vai ser possível ver a primeira superlua do ano.

Chama-se superlua azul, mas não é azul?

Sim, é mesmo assim. O facto da designação de lua azul é para descrever a segunda Lua cheia que ocorre num único mês do calendário.

Para observar este fenómeno não é necessário nenhum local específico nem qualquer tipo de equipamento. Desde as 19h26 de hoje em Portugal, que começa a ser possível observar tal fenómeno.

Em resumo, uma superlua Azul acontece quando uma Superlua coincide com uma Lua Azul. É um evento celestial raro e espetacular, onde a Lua aparece maior e mais brilhante no céu noturno, além de ser a segunda Lua cheia do mês. A combinação desses dois fenómenos astronómicos torna a observação ainda mais especial para astrónomos e entusiastas do céu.