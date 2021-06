Gladihaters – Jogo Cyberpunk de Gestão e Luta português

Ao longo dos anos temos vindo a acompanhar o desenvolvimento de videojogos em Portugal que, com mais ou menos apoios, tem-se mantido num franco ritmo crescente. Isso é bom e positivo e queremos mais… claro!

Desta feita, vimos apresentar o projeto do estúdio indie nacional Aden: Gladihaters.

O desenvolvimento de videojogos com o selo de produto nacional, tem vindo a crescer ao longo dos últimos anos e de uma forma bastante estável. O apoio de grandes marcas como o caso da Sony Playstation e sua iniciativa Playstation Talents, ou os planos curriculares universitários, como na Lusófona, por exemplo, têm permitido que muitos entusiastas dos videojogos tenham acesso às ferramentas e apoios necessários para levar a cabo os seus projetos.

Aden, é o nome de um pequeno estúdio português, que conta com uma equipa internacional e que se encontra a caminho do lançamento do seu primeiro jogo:

Gladihaters é um jogo 2D pixel-art de gestão e luta, que está a ser desenvolvido para PC. Trata-se de um jogo singleplayer, no qual o jogador controla o diretor de uma prisão-arena cyberpunk.

O jogo apresenta uma certa componente estratégica e, enquanto diretor, não se torna necessariamente obrigatório ganhar todas as batalhas. Em algumas ocasiões poderá ser mais vantajoso e dar origem a maior lucro, se deixarmos o prisioneiro morrer.

No jogo será necessário contratar engenheiros laser, para que durante um combate possam ativar um feixe laser, dar o comando ao teu lutador para saltar, e inclinar a arena, para que o raio só atinja o oponente.

Existe ainda uma componente de apostas nas quais podemos, por exemplo, apostar que o nosso Gladihater vai morrer durante o combate.

Com o lucro proveniente dos combates e apostas, o jogador vai ganhando créditos que por sua vez podem ser usados para adquirir upgrades, que possibilitam uma melhor performance e possibilidade de aguentar com a dificuldade de gerir uma prisão-arena até ao fim.

O jogo está agora em produção, e a equipa dos estúdios Aden aponta o lançamento algures para outubro de 2021 mas sem data concreta anunciada.

Segundo os responsáveis pelo jogo, este terá um preço de 9.99€, para PC, via Steam.

Gostaria de revelar ainda que uma demo gratuita de Gladihaters já se encontra disponível no Steam Next Fest (16-22 junho).