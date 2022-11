Financiamento para jogo de tabuleiro de Elden Ring já arrecadou mais de 2 milhões de dólares

Os jogos eletrónicos têm atualmente um peso indiscutível no segmento gaming mundial. E esta realidade fez com que muitos dos jogos tradicionais de tabuleiro ficassem arrumados nas prateleiras. No entanto há também uma tendência para os títulos mais populares atualmente serem inspiração para criações mais convencionais.

Assim, dados recentes mostram que o financiamento conjunto para a criação do jogo de tabuleiro do sucesso de Elden Ring já arrecadou mais de 2 milhões de dólares, quando o objetivo era conseguir 180 mil dólares.

Jogo de tabuleiro de Elden Ring ultrapassa o financiamento inicial

Não há dúvidas de que o jogo Elden Ring da FromSoftware é já um dos mais bem sucedidos e populares da atualidade, sendo que as últimas notícias são prova disso uma vez que o título já conta com mais de 17,5 milhões de cópias vendidas.

Mas agora está cada vez mais perto a chegada deste sucesso no formato de jogo de tabuleiro. A ideia surgiu pelas mãos da empresa Steamforged Games e conta com a ajuda do financiamento coletivo através da plataforma Kickstarter.

O objetivo definido inicialmente era a tentativa de angariar pouco mais de 181 mil dólares até ao final do mês de novembro. No entanto esse valor já está mais do que ultrapassado e na plataforma podemos ver que, no momento em que escrevo este artigo, o montante já é quase de 2 milhões e meio de dólares. Este magnífico resultado foi conseguido através do contributo de 8.146 utilizadores.

Este valor continua a aumentar e espera-se que seja muito maior já no final da campanha. Desta forma, a empresa consegue assim uma ajuda monetária muito superior à esperada para a criação deste jogo de tabuleiro de Elden Ring.

Segundo Mat Hart, cofundador e diretor de criação da Steamforged Games, o jogo vai permitir embaracar "numa aventura enorme e variada, visitar locais icónicos e cruzar caminhos com inimigos e personagens familiares. Os fãs devem esperar um mundo sombrio e recheado de mistério e perigo, com combate satisfatório e exploração recompensadora".

O jogo de Elden Ring poderá ser jogado por uma a quatro pessoas e estima-se que cada jogo dure mais de duas horas no mapa de Limgrave.

A empresa também foi a responsável pela criação de outros jogos de tabuleiro, nomeadamente os inspirados em títulos como Dark Souls, Horizon Zero Dawn, Resident Evil e Monster Hunter: World.