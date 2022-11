Apesar de ser uma ferramenta talhada para ser usada nos dispositivos móveis, o WhatsApp integra-se bem também no Windows. A versão criada para este sistema recebe muitas novidades, o que mostra o empenho em torná-la ainda melhor.

A versão dedicada ao Windows, que tem também um programa de testes, recebe agora uma novidade para ser avaliada. Com as chamadas presentes, é também o momento de receberem um separador dedicado, com o histórico.

Mais uma novidade para o WhatsApp do Windows

Tal como tem feito nas versões móveis, o WhatsApp quer renovar e reinventar a sua proposta dedicada ao Windows. Tem ainda assim muito trabalho para ser realizado, em especial nas funcionalidades menos usadas ou ausentes desta versão.

É aqui que surge agora mais uma novidade, para o utilizador experimentar, e com muitas mudanças importantes. Em primeiro ligar temos um reforço dedicado a dar suporte a outra novidade. Falamos acima de tudo num novo separador com informação essencial.

O novo separador vai receber a lista de chamadas que foram realizadas ao longo do tempo. A sua função é permitir aos utilizadores verem todas as chamadas desse dispositivo, sejam as realizadas ou as recebidas.

Separador dedicado ao histórico de chamadas

Por enquanto, as próprias chamadas na versão Windows do WhatsApp são também apenas acessíveis para um grupo restrito. Vão por isso ser avaliadas e lançadas mais tarde com uma maturidade grande, e com as mesmas funcionalidades das versões para os dispositivos móveis.

Também no separador das chamadas é esperado que este seja avaliado para mais tarde integrar esta versão do serviço de mensagens. Sendo uma versão beta do WhatsApp para Windows, este está por agora naturalmente sujeito a problemas e até a deixar de funcionar.

Neste novo campo, o WhatsApp parece estar a dar os passos certos. As novidades parecem funcionar a favor dos utilizadores e dão ainda mais capacidades para esta app que é já quase independente fora dos smartphones.