Finalmente os jogos da Steam chegam aos elétricos Tesla

Atualmente os carros trazem variadas funcionalidades e não servem apenas para nos levar a algum lado. Com a quantidade de tecnologia e avanços neste setor, podemos encontrar no mercado automóveis capazes de nos oferecer várias outras funções importantes para o nosso dia-a-dia, seja ao nível funcional como recreativo.

Há alguns meses surgiu o rumor de que os carros elétricos Testa poderiam em breve trazer os jogos da Steam incorporados. E as últimas informações mostram que tal já é mesmo possível.

Já pode jogar os jogos da Steam no seu Tesla

Depois dos rumores, finalmente as últimas notícias revelam que a Tesla lançou nesta terça-feira (13) uma atualização, na qual inclui a possibilidade de se jogar os jogos da Steam nos seus populares carros elétricos. Os detalhes mostram que esta funcionalidade chega aos veículos Model S e Model X e será uma ótima forma de passar um tempo divertido nas pausas que faz entre viagens.

Segundo as informações, esta atualização vem recheada de novidades, como o suporte para o Apple Music. Contudo o destaque vai claramente para a integração do marketplace Steam e há a indicação de que os Tesla vão conseguir executar estes jogos de forma nativa. A atualização chega aos Model S e X uma vez que estes contam com um poderoso processador AMD Ryzen com GPU AMD RDNA 2 e, portanto, oferecem as condições perfeitas para a execução de jogos AAA sem falhas.

Na sua conta oficial da rede social Twitter, a empresa de Elon Musk deixa um vídeo onde mostra a nova funcionalidade a executar o jogo Cyberpunk 2077 no ecrã touch do carro. Através do vídeo vemos também que os Tesla podem ligar comandos Bluetooth.

Portanto, se enquanto dono de um Tesla um dos seus sonhos era poder aventurar-se também nos jogos da plataforma da Valve, então estas são boas notícias! O serviço está disponível para os novos veículos X e S com 16 GB de memória DDR e requer uma conetividade Premium, a qual custa 9,99 dólares por mês.