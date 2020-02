Figuras Fortnite e One Piece Ichibansho chegam ao mercado

Desenvolvido pelos estúdios da Omega Force, a série One Piece corresponde a jogos de ação baseados na série manga: One Piece.

Resumidamente, a história do jogo segue as aventuras de Monkey D. Luffy, um rapaz que inadvertidamente ganha poderes especiais (o seu corpo ganhou as propriedades da borracha) ao comer uma Devil Fruit (Fruta do Diabo).

Recentemente foi revelado que já se encontram disponíveis em Portugal as figuras Ichibansho da série One Piece.