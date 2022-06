Fãs de F1, preparem-se: F1 Manager 2022 está a chegar às consolas

O sinal de partida nas consolas (e PC) aproxima-se a passos largos para o jogo de estratégia da Frontier Developments, F1 Manager 2022.

A data de lançamento do jogo foi revelada recentemente. Venham ver quando é...

Como já deverão ter conhecimento, F1 Manager 2022 coloca os jogadores no papel de um manager de uma scuderia de Fórmula 1, que terá de levar a sua equipa ao sucesso.

Para tal terá de gerir praticamente todos os aspetos do funcionamento da equipa, desde a vertente humana, á vertente financeira e não esquecendo o que se passa no asfalto.

Todas as decisões contam e terão impacto decisivo na evolução da nossa scuderia e na obtenção dos resultados que pretendemos.

Se por um lado, o jogador terá de saber equilibras as contas financeiras, por outro, terá também de manter os sponsors satisfeitos para continuarem a injetar capital.

Um aspeto extremamente importante das equipas de hoje em dia, é o quartel-general (ou fábrica) de cada uma. em F1 Manager 2022 essa importância revela-se ainda mais crucial, sendo aqui que gerem grande parte dos aspetos do dia-a-dia da equipa. Desde o scouting e contratação dos melhores técnicos para a equipa (Race Engineers, ou Chefe da Aerodinâmica, por exemplo), passando pela definição de quais os componentes a adquirir ou desenvolver, os jogadores terão praticamente todos os aspetos da scuderia nas suas mãos.

Tanto a época em curso, como as seguintes dependerão das decisões tomadas ao longo do tempo.

Com a lista completa de pilotos da F1, F2 e F3 à escolha, os jogadores terão a opção de recrutar novos pilotos entre temporadas e, dessa forma, montar a equipa dos seus sonhos a partir de um autêntico grupo de estrelas atuais e futuras.

Cada piloto foi recriado virtualmente através de processos de captura digital, para refletir com precisão os seus estilos de condução característicos. Também outros elementos como a habilidade, o temperamento e condição física terão um impacto crucial para o sucesso em pista pelo que esses atributos podem ser acompanhados em runtime no decorrer de cada corrida, fornecendo aos jogadores informações vitais sobre a melhor forma de gerir cada piloto no decorrer do Grande Prémio.

Um outro aspeto importante de F1 Manager 2022 é que, tal como acontece no mundo real, com o passar dos anos, os pilotos poderão se reformar e abandonar a equipa. Dessa forma, é extremamente importante que os jogadores pensem à frente na altura de garantir as suas estrelas, tanto presentes como futuras.

O jogo conta ainda com uma apresentação cinemática, que pelas imagens, tem momentos que parecem mesmo ser uma emissão televisiva, com várias câmaras dentro e fora do carro, além de outras posicionadas ao longo da pista. Por outro lado, os comentário serão da responsabilidade de David Croft, Comentador F1 da Sky Sports, e o antigo pilot de Formula 1, Karun Chandhok.

F1 Manager 2022, será lançado a 30 de Agosto para PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One e PC.