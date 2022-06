Novos processadores AMD Ryzen 7000 podem chegar às lojas a 15 de setembro

Avançamos a passos largos para a chegada de novos equipamentos no setor das placas gráficas e também dos processadores. Do lado da Nvidia aguarda-se pelas GPUs da nova linha GeForce RTX 40, enquanto que a AMD está a preparar as gráficas Radeon RX 7000 e também os processadores Ryzen 7000.

E segundo as mais recentes informações vindas de fontes da indústria, a próxima gama de CPUs da empresa de Lisa Su deve chegar às prateleiras das lojas no dia 15 de setembro.

Venda dos processadores AMD Ryzen 7000 deve acontecer a 15 de setembro

Estamos cada vez mais próximos de virar a página e receber chips gráficos e de processamento da nova geração. A AMD tem feito um grande trabalho na luta pela conquista do terreno ainda detido pela rival Intel, e certamente que os novos processadores da empresa vão contribuir ainda mais para essa estratégia.

Os Ryzen 7000 serão então a próxima geração de CPUs da AMD, e os dados mais recentemente divulgados apontam o dia 15 de setembro de 2022 como a possível data para que estes equipamentos comecem a ser vendidos. As informações foram reveladas pelo canal VideoCardz, dedicado sobretudo ao mundo do hardware, o qual teve acesso a detalhes de uma apresentação que a empresa de Lisa Su terá mostrado junto de fornecedores e comerciantes chineses.

Os dados anteriores indicavam que estes processadores, assim como as gráficas AMD Radeon RX 7000, iam chegar no período entre outubro e dezembro. Mas parece que então teremos pelo menos os processadores antes disso.

Por sua vez, segundo o popular leaker Greymon55, a empresa irá lançar para já quatro modelos diferentes da nova linha de processadores. O modelo principal será o Ryzen 7950X e possivelmente contará com 16 núcleos, 32 threads e um TDP de 170W. Os outros modelos serão o 7900X, 7800X e 7600X, enquanto que o 7700X pode chegar mais à frente. Há indicações de que o modelo topo de gama pode ser vendido a 5999 RMB, cerca de 850 euros.

Para esta nova linha de processadores para desktop será necessário que os utilizadores adquiram os novos sockets LGA1178 ou AM5. Tal fará com que os clientes adotem mais rapidamente as tecnologias mais modernas do segmento hardware. Assim, e como já aqui havíamos referido, as motherboards compatíveis X670/B650 só irão funcionar com chips de memória DDR5.

