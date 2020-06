F1 2020 apressa-se para a grelha de partida

Já falta muito pouco para a chegada de F1 2020, que temos vindo a acompanhar aqui ou aqui.

Com o panorama real ainda bastante abalado pelo Covid, a competição virtual quer começar sem grandes sobressaltos.

É já no próximo dia 10 de julho que o jogo da Codemasters, F1 2020 chegará às lojas. Momento esperado por quem gosta de Fórmula 1 e que deseja ver ação o mais rapidamente possível.

O Covid veio alterar de forma marcante a época real, mas para os amantes da modalidade, no mundo virtual as coisas vão correr de forma mais pacifica, certamente.

O vídeo acima indicado corresponde ao spot publicitário para televisão, recentemente divulgado pela Codemasters. Este vídeo apresenta alguns dos pontos fortes desta nova edição, como, por exemplo, o novo modo MyTeam ou o multiplayer local em split-screen.

Como curiosidade o facto da faixa que dá colorido musical ao spot ser da autoria de Bishop Briggs e Tom Morello e chama-se “Champion”.

F1 2020 Deluxe Michael Schumacher Edition

Entretanto, também em destaque no vídeo, encontra-se a edição especial de F1 2020 celebrativa de um dos maiores pilotos de sempre da Fórmula 1, a Deluxe Michael Schumacher Edition.

Com esta versão do jogo, o jogador pode equipar a rigor e jogar com o próprio Michael Schumacher. E pilotar 4 dos seus carros mais icónicos: Jordan 191, Benetton B194, Benetton B195 e Ferrari F1-2000.

Há, ainda mais novidades nesta edição, nomeadamente ao nível de capacidades de personalização e até mesmo uma nova celebração no pódio (que não vai haver na vida real).

F1 2020 será lançado a 10 de julho para Playstation 4, Xbox One, PC e Google Stadia. Quem reservar a F1 2020 Deluxe Michael Schumacher Edition terá acesso antecipado ao jogo a 7 de julho.