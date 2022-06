Existem novas campanhas Playstation Store a decorrer

A Playstation Store continua profícua em promoções e recentemente entraram novas em atividade que podem vir a revelar alguns bons achados.

Venham conhecer as "novas" promoções “Jogos por menos de 15€”, “PlayStation Indies” e "PlayStation Plus Descontos Duplos".

A Sony Playstation continua a dinamizar a sua "loja" com o lançamento (ou manutenção) de várias promoções em simultâneo.

Recentemente entraram em vigor algumas novas campanhas promocionais que apresentam descontos que se podem vir a revelar como uma boa oportunidade de adquirir um outro jogo que sempre esperavam.

Jogos por menos de 15€

Trata-se do regresso à PlayStation Store de uma campanha recorrente mas, sempre interessante, em particular pela qualidade dos jogos que geralmente a acompanham.

Assim sendo, até ao próximo dia 22 de junho, os jogadores poderão adquirir alguns desses grandes títulos a preços únicos, inferiores a 15€.

Vejam em baixo alguns destaques desta campanha:

Assassin's Creed IV Black Flag: 7,99€

Dragon Age: Inquisition – Edição Jogo do Ano: 5,99€

Dreams: 13,99€

Far Cry 5: 13,99€

God of War III Remasterizado: 9,99€

LittleBigPlanet 3: 9,99€

NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM 4: 7,99€

Need for Speed Rivals: 4,99€

Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville: 7,49€

Sleeping Dogs Definitive Edition: 4,49€

STAR WARS Battlefront II: 4,99€

The Evil Within 2: 7,99€

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint: 13,99€

Tomb Raider: Definitive Edition: 2,99€

UFC 4: 13,99€

UNO: 3,99€

Until Dawn: 9,99€

UNTURNED: 9,99€

PlayStation Indies

Entretanto e também de regresso encontra-se a campanha PlayStation Indies que, como o o nome indica, apresenta várias propostas com valores mais acessíveis, diretamente de estúdios indie.

Vale a pena ver a lista com os principais destaques, de seguida:

ARK Survival Evolved: 9,89€

Cuphead: 13,99€

Death's Door: 12,99€

House Flipper: 17,49€

Jurassic World Evolution 2: 32,99€

Kingdom Come: Deliverance Royal Edition: 9,99€

Lawn Mowing Simulator: 13,39€

Nobody Saves the World: 19,99€

Psychonauts 2: 29,99€

Road 96: 13,99€

Skater XL: 29,99€

The Ascent PS4 & PS5: 19,49€

theHunter: Call of the Wild - 2019 Edition: 17,99€

Ultimate Custom Night: 5,24€

Vampire: The Masquerade - Bloodhunt: 44,99€

Wreckfest: Drive Hard. Die Last.: 14,99€

PlayStation Plus Descontos Duplos

Por outro lado, também entrou em efeito na Playstation Store, e também até 22 de junho, a campanha PlayStation Plus Descontos Duplos.

Com o regresso desta campanha, os jogadores poderão, até dia 22 de junho, adquirir grandes jogos com descontos únicos em particular para os membros do PlayStation Plus, que terão acesso a descontos a dobrar.

Battlefield 2042 PS4: 52,49€ – 25% de desconto // 50% de desconto para subscritores do PlayStation Plus;

Battlefield 2042 PS5: 59,99€ – 25% de desconto // 50% de desconto para subscritores do PlayStation Plus;

Grand Theft Auto V: Premium Edition & Great White Shark Card Bundle: 32,39€ – 28% de desconto // 56% de desconto para subscritores do PlayStation Plus;

Dying Light: The Following – Edição Alargada: 20,39€ – 32% de desconto // 64% de desconto para subscritores do PlayStation Plus;

Bloodborne: 13,99€ – 30% de desconto // 60% de desconto para subscritores do PlayStation Plus;

Borderlands 3: Ultimate Edition PS4 & PS5: 69,99€– 30% de desconto // 60% de desconto para subscritores do PlayStation Plus;

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy: 29,99€ – 25% de desconto // 50% de desconto para subscritores do PlayStation Plus;

Devil May Cry 5 + Vergil: 19,79€ – 34% de desconto // 68% de desconto para subscritores do PlayStation Plus;

Devil May Cry 5 Special Edition: 29,99€ – 25% de desconto // 50% de desconto para subscritores do PlayStation Plus;

DOOM Eternal Standard Edition: 29,99€ – 25% de desconto // 50% de desconto para subscritores do PlayStation Plus;

DRAGON BALL FIGHTERZ: 39,89€– 43% de desconto // 86% de desconto para subscritores do PlayStation Plus;

Fallout 76: 24,79€ – 38% de desconto // 76% de desconto para subscritores do PlayStation Plus;

Grand Theft Auto V: Premium Edition & Megalodon Shark Card Bundle: 62,99€ – 30% de desconto // 60% de desconto para subscritores do PlayStation Plus;

Grand Theft Auto V: Premium Edition & Whale Shark Card Bundle: 41,99€ – 30% de desconto // 60% de desconto para subscritores do PlayStation Plus;

Insurgency: Sandstorm - Gold Edition: 62,39€ – 22% de desconto // 44% de desconto para subscritores do PlayStation Plus;

Just Dance 2022: 40,19€ – 33% de desconto // 66% de desconto para subscritores do PlayStation Plus;

Lost Judgment Edição Digital Ultimate: 67,49€– 25% de desconto // 50% de desconto para subscritores do PlayStation Plus;

NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM 4 Road to Boruto: 32,49€ – 35% de desconto // 70% de desconto para subscritores do PlayStation Plus;

Need for Speed Heat Deluxe Edition: 47,99€ – 40% de desconto // 80% de desconto para subscritores do PlayStation Plus;

Persona 5 Royal Deluxe Edition: 45,49€ – 35% de desconto // 70% de desconto para subscritores do PlayStation Plus;

PGA TOUR 2K21 Digital Deluxe: 43,39€ – 38% de desconto // 76% de desconto para subscritores do PlayStation Plus;

Red Dead Redemption 2: Edição Definitiva: 66,99€ – 33% de desconto // 66% de desconto para subscritores do PlayStation Plus;

TEKKEN 7: 27,49€ – 45% de desconto // 90% de desconto para subscritores do PlayStation Plus;

The Crew 2 Special Edition: 35,99€– 40% de desconto // 80% de desconto para subscritores do PlayStation Plus;