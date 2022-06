Aproxima-se um verão quente com chave Windows 10 a €7.25, Windows 11 a €13.93 e ainda ferramentas de segurança e antivírus das melhores marcas e aos melhores preços, só com a MMORC e com a sua variedade.

Basicamente, vamos encontrar várias especialidades a passar pelos sistemas operativos ou suites Office mas também software generalista e entretenimento, com preços competitivos.

Antes de tudo, para quem ainda desconhece, uma rápida visita ao site da MMORC vai tirar todas as dúvidas! Esta é uma plataforma que, além de preços económicos, possui um catálogo variadíssimo e invejável.

Logo, terminada a visita, passemos ao mais importante: as promoções ativas que chegam neste verão quente.

Verão quente com chave Windows 10 a €7.25, Windows 11 a €13.93, com Antivírus, Segurança e mais!

Cupão de desconto: PCB48, oferece 48% de desconto direto nos seguintes produtos:

Continuam os descontos de 48% para chave digital, variada com o código: PCB48

Descontos de 61% com o uso do código: PCB61

Antivírus e software de Segurança: adquira a sua chave digital ao utilizar o cupão PCB48 da MMORC

Window:

Office:

Project:

Visio:

Bundle:

Windows server:

O que é a MMORC?

A MMORC é uma loja online, que pertence à Global Digital CDK Limited, cujo core business se centra na venda de códigos de jogos digitais e software online a partir de Hong Kong.

Esta plataforma opera com as marcas mais conhecidas do mercado:

Steam

Origin

PSN

XBOX

Nintendo

etc

Todos os produtos podem ser encontrados aqui.

Como pagar ou quais os métodos de pagamento?

Por fim, a MMORC suporta pagamento PayPal, o que nos permite obter o reembolso a qualquer momento no caso de problemas.

No entanto, suporta todas as categorias de pagamentos:

Paypal

Credit Card by PayPal

BitCoin

Boleto BR

iTau BR

Oxxo MX

Webmoney

Qiwi

Western Union

Yamoney

Contudo, o apoio do site, poderá ser feito através do email: support@mmorc.com