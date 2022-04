Evento Internacional 40 anos do ZX Spectrum, em Cantanhede

ZX Spectrum will never die!

Apesar de, para muitos dos leitores o ZX Spectrum pouco ou nada significar, a verdade é que se trata de um verdadeiro ícone no reino dos videojogos.

E como todos os ícones, a sua memória nunca irá morrer sendo nesse sentido que vai decorrer no próximo fim de semana, um evento celebrativo dessa pequena (e maravilhosa) máquina que tantas saudades deixou.

No próximo fim de semana vai-se realizar, em Cantanhede, um evento internacional organizado pelo Museu LOAD ZX Spectrum para celebrar os 40 anos do lançamento deste mítico computador.

Um pedaço de hardware e software que muitas horas de alegria e satisfação trouxe a quem possuiu um e que, merece claramente ser celebrado e recordado. Neste capitulo, o Museu LOAD ZX Spectrum tem feito um excelente trabalho, mantendo viva a chama que o pequeno LOAD"" nunca irá perder.

Este evento, que se espera vir a ser um momento nostálgico a quem por lá passar, conta já com inúmeros pontos de interesse, estando prevista a participação de um dos filhos e um sobrinho do próprio Sir Clive Sinclair, para além de inúmeros oradores de enorme prestígio (criadores de jogos como os Oliver Twins, Jim Bagley ou Clive Townsend; ou o Professor Steve Vickers, criador da ROM e manuais do Spectrum), conversas, competições e o lançamento do primeiro livro do Museu - os “Programadores Portugueses”, da autoria de André Luna Leão.

O evento irá decorrer nos próximos dias 23 e 24 de abril (próximo fim de semana) e poderá vir a revelar-se num bom motivo para uma visita até à bela cidade da Beira Litoral, Catanhede.

Segundo a organização, está garantida a presença de oradores de Inglaterra, Brasil e Portugal, naquele que se antevê ser o maior evento dedicado ao ZX Spectrum realizado em Portugal no século XXI. Entre estes contam-se os inventores e empreendedores Crispin Sinclair e Grant Sinclair, filho e sobrinho de Sir Clive Sinclair, respetivamente, ou o Professor Steve Vickers, criador da ROM e dos manuais do Spectrum que todos utilizaram na época.

Serão igualmente intervenientes os famosos gémeos “Oliver Twins” – Phillip & Andrew (criadores da série de jogos “Dizzy” e outros jogos de Spectrum), Clive Townsend (criador da saga Saboteur), Jim Bagley (programador de jogos como Cabal e Midnight Resistance e membro da equipa do ZX Spectrum Next lançado em 2020) e Marcus Garrett (investigador/autor luso-brasileiro, co-fundador da Bitnamic Software).

De Portugal participarão Miguel Guerreiro, (criador do esxDOS e membro ativo da demoscene de Spectrum), Filipe Veiga, programador e co-fundador da Teknamic Software e editor da Revista Espectro) e Álvaro Lopes (especialista de eletrônica e criador da InterfaceZ Do painel de oradores fazem ainda parte André Luna Leão, (fundador do Planeta Sinclair, um dos blogs mais conceituados internacionalmente nesta área), João Diogo Ramos (co-fundador e curador do Museu LOAD ZX Spectrum) e Pedro Cardoso (vice-presidente da Câmara Municipal de Cantanhede).

Livro "Os Programadores Portugueses"

Entretanto, e aproveitando que será Dia Mundial do Livro, o Museu LOAD ZX Spectrum vai levar a cabo ainda uma outra iniciativa.

Com efeito, vai ser lançado o primeiro livro do museu intitulado “Os Programadores Portugueses” com autoria de André Luna Leão, e que apresenta o primeiro levantamento exaustivo dos primeiros programadores em Portugal para esta mítica plataforma.

O Evento Internacional 40 anos do ZX Spectrum, decorre nos dias 23 e 24 de abril no Museu LOAD ZX Spectrum e outros espaços da cidade de Cantanhede.

Podem ver aqui mais pormenores sobre o evento, calendarização das atividades, mapa de como chegar e mais informações úteis.