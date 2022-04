Para comprar software Microsoft económico onde o Windows 10 pode chegar a preços de 5,63€ por PC a Keysfan é a plataforma ideal. Mas, desengane-se: há muito mais em promoção.

O lançamento do Windows 11 marcou uma nova etapa e ficou claro desde o início que era possível uma migração do Windows 10 direta e sem custos adicionais. Assim, a Software Special Deal desta plataforma garante dos melhores descontos do mercado.

Software Microsoft económico? Office e Windows chegam para todos

Microsoft Office e Windows OS, todos com preços baixos.

Sem dúvida, caso esteja a instalar um novo computador, e não tiver uma chave existente para o Office, então não se arrependerá de ter começado com software Microsoft económico, em especial com a edição de 2021 do Office.

Logo, neste momento, a Keysfan está a fazer uma promo especial, com preços com desconto mais baixos do que o habitual!

Bundles com 62% desconto: Windows e MS Office - cupão SKF62

Descubra outras opções aqui.

50% de desconto no Windows com código de cupão: SKF50

Outras promoções nesta parte da plataforma.

O melhor preço pelo melhor software, usando SKF62

Descubra mais aqui.

Porquê a Keysfan.com?

Em resumo, a Keysfan oferece preços competitivos, entrega imediata, e algum do melhor apoio na indústria de revenda de software, segundo a própria marca.

Melhor de tudo, se encontrar algum problema durante a instalação e utilização do software, pode sempre contactar o serviço profissional de apoio ao cliente em Support@Keysfan.com que está disponível 24 horas, 7 dias por semana. E, nas declarações da KeysFan, passa por prestar um serviço pós-venda vitalício para resolver qualquer dos problemas dos utilizadores.

Por fim, para os utilizadores que procuram as melhores promos de SO Windows ou MS Office, a Keysfan pode oferecer uma série de oportunidades de descontos. Para quem quer descobir o que se diz sobre a plataforma então recomenda-se a visita ao TrustPilot.

Este artigo tem o apoio da Keysfan na disponibilização da informação ou equipamentos.