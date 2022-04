Chegou o novo Ubuntu 22.04 LTS! Concorrente do Windows 11?

Abril é o mês do Ubuntu e desta vez chegou a versão 22.04 LTS Jammy Jellyfish. Depois de alguns anos a tentar conquistar alguma quota do Windows, o Linux tem atualmente pouco mais de 2% dos utilizadores mundiais de sistemas operativos.

Recentemente a Canonical lançou o Ubuntu 22.04 LTS! Será este o verdadeiro concorrente do Windows 11.

Ubuntu 22.04 LTS chega com o kernel 5.15

O Ubuntu é das distribuições Linux mais populares do mundo. Esta distribuição tem várias versões, sendo que a mais popular é para Desktop mas também há uma versão direcionada para servidores.

O novo Ubuntu 22.04 vem com um conjunto vasto de melhorias, incluindo um novo alternador horizontal do espaço de trabalho e iniciador de apps, novas cores de destaque da interface do utilizador, suporte RDP e kernel Linux 5.15. Além disso sendo esta uma versão LTS (long-term support), tem suporte para 5 anos.

Veja todas as novidades desta versão...

Esta nova versão do Ubuntu oferece também uma nova experiência, com uma renovada ferramenta para screenshots.

Visualmente, esta nova versão tem uma aparência menos pesada, com um novo conjunto de cores que tornam a navegação mais intuitiva. Estão também disponíveis um novo conjunto de wallpapers e um novo logótipo. A interface do utilizador do GNOME Shell também está mais simplificada nesta versão.

A conectividade foi expandida com suporte para RDP, enquanto o Linux 5.15 e o Mesa 22 estão incluídos para otimizar o desempenho do sistema. O Wayland é o servidor gráfico padrão para aqueles que atualizam a partir de 20.04 LTS.

Até ao momento os elogios ao Windows 11 são muitos. Serão que este novo Ubuntu 22.04 LTS conquistará alguns utilizadores do sistema da Microsoft?

