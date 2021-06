Estúdios suecos Pathos, anunciam Hotel Architect

Foi recentemente anunciado pelos estúdios suecos Pathos, o jogo Hotel Architect, um título de gestão que nos permite ser os criadores do nosso próprio estabelecimento hoteleiro.

Venham conhecer um pouco mais de Hotel Architect.

Para todos os jogadores que apreciem jogos de estratégia e gestão e que tenham um gosto especial por gestão hoteleira, eis uma boa notícia.

Os estúdios suecos Pathos, anunciaram recentemente o seu próximo jogo, Hotel Architect, um título que, como o nome não deixa dúvidas, nos permite idealizar e criar o nosso hotel de eleição.

Tal como o vídeo de anúncio que acima indicamos revela, o jogo apresenta um estilo muito cartoonesco e simples, no entanto, os produtores do jogo revelam que não se trata de um título minimalista.

O jogo vai ter em consideração praticamente tudo na criação de um novo hotel, desde as próprias fundações do edifício. Após a escolha do local, terão de ser criadas as fundações adequadas para o edifício e o próximo passo será criar as paredes interiores.

Com as paredes, vão-se criando os quartos, salões, corredores e restantes salas do hotel. Gradualmente a unidade hoteleira vai ganhando forma e, já com o edifico em pé, e com os quartos criados, resta o embelezamento e decorações.

No entanto, isso é apenas no início e muitas das dores de cabeça começam aí. Isto, pois, após o edifício estar montado, o jogador terá de zelar pelo seu ótimo funcionamento, assim como arranjar forma de o tornar cada vez mais apelativo aos clientes.

Em Hotel Architect, a contratação de staff, contratualização de fornecedores, gestão da qualidade do trabalho dos funcionários… serão parte integrante das tarefas do gestor do hotel, mas há mais… muito mais.

Pormenores como o tempo que demora a comida a ser servida no restaurante do hotel, limpeza dos corredores, odores no ar, ruídos incomodativos… tudo isto pode atrair ou afugentar a clientela e tudo isto, vai servir para dar mais umas dores de cabeça ao gestor…, ou seja, ao jogador.

Felizmente, o jogador pode contar com alguma ajuda dos assistentes que o jogo disponibiliza. Assistentes financeiros, de logística ou mesmo de direito, providenciarão dicas úteis e ajudas preciosas para que o nosso hotel seja o “Melhor Hotel de todos!”.

Hotel Architect será lançado para PC ainda sem data concreta de lançamento.