Está a chegar Evil Below, vencedor da 6ª Edição dos PlayStation Talents

Ao longo dos anos, a iniciativa da Sony Playstation, os Prémios PlayStation Talents, têm apoiado e incentivado o desenvolvimento de videojogos de pequenas e grandes equipas, com o surgimento de inúmeros jogos extraordinariamente originais, bem projetados e igualmente desenvolvidos.

Evil Below dos Fire Raven Studios, o grande vencedor da 6ª Edição dos Playstation Talents é uma prova disso mesmo, e está quase a chegar. Venham ver quando...

A Sony anunciou recentemente que Evil Below, o vencedor do Prémio PlayStation Talents Portugal para Melhor Jogo de 2020, já tem data de lançamento oficial.

Dessa forma, esta aventura com ADN português, chega à Playstation 4 e aos PCs, no próximo dia 17 de Fevereiro.

Evil Below, desenvolvido pelo Fire Raven Studios, de Fábio Barbosa e José Ortega, é uma aventura na primeira pessoa que combina elementos de horror com a resolução de puzzles únicos e furtivos. Centra-se em torno de uma mãe à procura do seu filho numa paisagem semiaberta cheia de florestas intermináveis, aldeias abandonadas e cavernas claustrofóbicas.

Neste título, os jogadores terão a oportunidade de explorar 7 áreas distintas interligadas sem problemas, resolver puzzles usando o seu microfone, gerir o seu inventário e escolher qual o caminho a seguir. Terão ainda à sua disposição um arsenal de armas que os ajudará a manter as situações sob controlo e um elenco diversificado de personagens que os ajudarão a desvendar a verdade.

Evil Below, chega no próximo dia 17 de Fevereiro à Playstation 4 e aos PCs.