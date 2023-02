Sugestão Pplware: Máquinas café HiBREW por cerca de 100 €

Certamente que muitos entenderão que o dia, para começar bem, precisa de um café... seguindo-se outro a meio da manhã e, até à noite, mais um ou dois não farão mal nenhum. Uma boa máquina é essencial e hoje temos sugestões da marca HiBREW, com preços que rondam os 100 €.

HiBREW H1A

A HiBREW H1A é uma máquina de café compatível com capsulas Nespresso, Dolce Gusto, ESE Pod de 44mm e também com café em pó, com 4 adaptadores disponíveis. Além de ter botões para tirar café curto ou longo, ainda permite tirar cafés em modo frio, uma opção de café também muito apreciada.

A máquina tem 19 Bar e é de 1450 W, tem um tanque de água de 600 ml, o tempo para aquecer é de 35 segundos. A máquina tem uma dimensão de apenas 11 x 26 x 26 cm e pesa 3kg.

A máquina de café HiBREW H1A está disponível por apenas 93,62€ (IVA incluído), utilizando o código de desconto HKH1A. O envio é gratuito e feito a partir de armazém europeu, com entrega rápida.

HiBREW H1A

HiBREW H2B

Também com diversos adaptadores, o apreciador de café pode optar por capsulas ou por pó, mas neste caso, pode escolher a quantidade de água que quer para o seu café, com um indicador que vai acabar com os cafés demasiado longos ou demasiado curtos. Permite também tirar cafés frios.

A máquina tem 19 Bar e é de 1450 W, tem um tanque de água de 600 ml. A máquina tem uma dimensão de 24,5 x 11 x 24,5 cm e pesa 3,2kg.

A máquina de café HiBREW H2B custa apenas 100,98€ (IVA incluído), utilizando o código de desconto HKH2B. O envio é feito a partir da Europa.

HiBREW H2B

HiBREW H11

A terceira sugestão vai para uma máquina de café expresso, compacta, com três filtros incluídos, para 2 cafés, 1 café ou para filtros ESE Pod de 44mm. Inclui também o sistema de vapor, para aquecer água ou leite.

A máquina tem 19 Bar e é de 1450 W, e tem um tanque de água de 1,1 l, demorando a aquecer 25 segundos. A máquina tem uma dimensão de 12 x 29 x 28,5 cm e pesa 3,4kg.

A máquina de café HiBREW H11 tem um preço de 107,73€ (IVA incluído), com o código HKH11. O envio é gratuito e feito a partir de armazém europeu, com entrega rápida.

HiBREW H11