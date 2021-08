Estão oficialmente abertas as portas da 7ª Edição dos Prémios PlayStation Talents em Portugal.

Trata-se da iniciativa da Playstation Portugal, que fornece apoio ao desenvolvimento de videojogos no nosso país.

Promovida pela PlayStation Portugal, esta iniciativa visa mostrar a todos que Portugal também tem talento nesta área. Desta forma, e sob o modelo de uma salutar competição, o talento nacional é colocado à prova com prémios bastante interessantes, como, por exemplo, o lançamento do jogo vencedor no mundo Playstation.

Esta iniciativa tem como público alvo um vasto leque de criadores de jogos. Por um lado pretende alcançar todos os jovens e entusiastas criadores de jogos (sejam estudantes ou finalistas de curtos profissionais relacionados com a área). Por outro lado, também permite que pequenos estúdios e empresas do ramo, se candidatem a este forte apoio da gigante Sony Playstation.

Vejam de seguida o trailer de Evil Below, vencedor do ano passado, e com desenvolvimento a cargo dos Fire Raven Studios (Fábio Barbosa e José Ortega):

Todos os tipos e géneros de jogos são bem-vindos, sendo o principal objetivo da iniciativa, o de promover projetos com qualidade e imaginação.

O período de candidaturas para a 7ª Edição destes prémios já começou, e prolonga-se até às 23h59 do próximo dia 30 de setembro.

Para assinalar a abertura das candidaturas, a PlayStation Portugal divulgou um episódio especial do MODO PlayStation totalmente dedicado à iniciativa, que revela como tem sido a evolução deste programa ao longo das suas últimas edições, bem como a influência que o mesmo tem tido na própria indústria de desenvolvimento de videojogos em Portugal.

Este episódio especial conta ainda com a presença de Fábio Barbosa, um dos criadores de Evil Below, que venceu o Prémio PlayStation Talents para Melhor Jogo de 2020, na 6ª Edição dos Prémios PlayStation Talents em Portugal e podem ver já de seguida:

PlayStation Talents 2021 em Portugal

Como referi mais acima, aos Prémios PlayStation Talents 2021 em Portugal podem concorrer pequenos estúdios, estudantes universitários, jovens programadores e empresas portuguesas que tenham faturado menos de 100.000€ em 2020.

Todos os candidatos deverão apresentar uma equipa de projeto composta por, pelo menos, três tipos de perfis: game designer, programador e artista.

As melhores propostas serão reveladas durante o mês de outubro. O grande vencedor do Prémio PlayStation Talents 2021 para o Melhor Jogo, bem como os vencedores das restantes categorias, serão anunciados no início do próximo ano.

De realçar que o projeto vencedor do Prémio PlayStation Talents 2021 para o Melhor Jogo irá receber apoio económico para o desenvolvimento e publicação do jogo por parte da PlayStation Ibéria através de:

10.000€ em dinheiro para o desenvolvimento do videojogo;

A publicação do jogo na PlayStation Network;

Acesso a ferramentas de desenvolvimento PlayStation;

Uma campanha de promoção e marketing em canais PlayStation avaliada em 50.000€;

Espaço físico (escritório) em Lisboa para trabalhar no projeto durante 10 meses;

Categorias de Prémios

Este ano, os Prémios PlayStation Talents em Portugal estão divididos da seguinte forma:

Categoria Principal

Prémio PlayStation Talents para Melhor jogo;

Categorias Secundárias

Prémio PlayStation Talents para Jogo mais Inovador;

Prémio PlayStation Talents para Melhor Arte;

Prémio PlayStation Talents para Melhor Utilização das Plataformas PlayStation;

Prémio PlayStation Talents para Melhor Jogo Infantil;

Prémio PlayStation Talents da Imprensa;

Prémio PlayStation Talents para Melhor Jogo de Competição Online;

(NOVO) Prémio PlayStation Talents para Melhor Narrativa;

Categoria Especial

Prémio PlayStation Talents Especial Games for Good: atribuído em parceria com o evento criado e organizado pelo IADE, destina-se ao jogo finalista que melhor incorpore temáticas de responsabilidade social no seu conceito, e que contribua para um diálogo aberto sobre problemas reais da nossa sociedade e do nosso mundo;

Candidaturas

As candidaturas terão de ser enviadas para o endereço de e-mail premiosplaystation@premiosplaystation.com até às 23h59 do próximo dia 30 de setembro e deverão incluir:

Uma build jogável/vertical slice;

Um vídeo de apresentação do jogo, com um máximo de 5 minutos de duração;

O documento de Concept Design (em formato PDF, sem limite de páginas);

Os CVs dos membros da equipa;

Os finalistas serão anunciados em outubro.