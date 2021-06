As pequenas, mas incansáveis abelhas estão de volta e precisam da ajuda do jogador. BeeFense BeeMastered está a caminho do PC e das consolas pelas mãos da ByteRocker’s Games.

Venham conhecer um pouco melhor BeeFense BeeMastered.

BeeFense é um jogo de estratégia (um Tower Defense) e ação bastante descontraído, lançado em 2016 para dispositivos mobile, e que colocava o jogador na pele do salvador da colmeia.

A ideia era a de mobilizar as abelhas para proteger a colmeia das ameaças que se avizinhavam… com toda a loucura que esta ideia acarreta.

Agora, passada uma mão-cheia de anos, eis que o jogo regressa com BeeFense BeeMastered e desta feita com honras de se apresentar ao serviço nas consolas de Nova Geração.

O lema de BeeFense era “Salvam as abelhas” e nesta edição remasterizada, não se altera em nada. O jogador terá de construir a colmeia mais bem defendida de sempre, que terá de resistir a várias tentativas de invasão por outros insetos inimigos.

São 26 níveis distintos onde o jogador terá de colocar em campo todo o seu conhecimento defensivo para proteger as pobres fazedoras de mel.

Para esta edição BeeFense BeeMastered, que será lançada para PC, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S, e Nintendo Switch, os gráficos foram redesenhados o que quer dizer, uma quase revolução total a nível visual e com suporte para Full HD. Também foram adicionadas novas animações e um sistema de iluminação mais dinâmico.

Também o conteúdo principal da história do jogo foi aumentado e expandido com a inclusão de 6 novos níveis, que apresentam um novo inimigo (General Hornus), assim como várias novas armas.

A ideia é bastante divertida e tratando-se de um port de dispositivos mobile para consolas e PC, ficamos com algumas expetativas da forma como a migração será feita.

BeeFense – BeeMastered chega a 24 de junho para PC, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S, e Nintendo Switch.