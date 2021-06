Utilizador criou um Samsung com super bateria de 14.000 mAh

Os smartphones ao longo dos anos têm diminuído em espessura, muito à custa do tamanho das baterias e da sua capacidade. Refina-se a eletrónica e isso permite aos dispositivos incorporar mais tecnologia. No entanto, a energia é sempre pouca e há muitos utilizadores que precisam de mais autonomia.

A pensar em mais horas de utilização, um utilizador modificou o seu Galaxy S10 + e adicionou uma bateria de 14.000 mAh.

Super baterias de 14.000 mAh

De facto a autonomia é o “calcanhar de Aquiles” dos smartphones. Estes gadgets são atualmente das mais avançadas peças tecnológicas que o ser humano criou para uso corrente.

Este utilizador, possivelmente, queria ver até onde a sua máquina poderia funcionar sem ser carregada. Também pode ser que o tenha feito por pura diversão.

Conforme podemos ver numa publicação, o utilizador do Reddit T-VIRUS691 desmontou o seu Samsung Galaxy S10 + e modificou-o para o transformar numa pura central elétrica, no que diz respeito à autonomia.

Para poder perceber a diferença, conforme mostramos na análise ao Galaxy S10 +, este Samsung vem de origem com uma bateria de 4.100 mAh. Ora, na altura era uma das principais críticas dos utilizadores, pois no uso diário, muitas vezes, faltava energia.

Portanto, com uma bateria de 14.100 mAh, o assunto ficava resolvido.

Bateria para um semana inteira

Segundo o seu criador, este terminal para ele é o ideal, pois tem um bom desempenho, o ecrã é perfeito, assim como a porta para auscultadores. Além disso, este ainda é um Samsung com slot para microSD.

Claro que perdeu uma ou outra capacidade, com o usar o NFC e o carregador wireless, mas, fora isso, todos os outros componentes funcionam perfeitamente.

É claro que um terminal com estas modificações tem as suas desvantagens. O primeiro e mais óbvio é o peso do dispositivo. A outra é a temperatura que este dispositivo deve atingir.