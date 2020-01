Foi anunciado recentemente o desenvolvimento de Earth Analog, uma aventura espacial que leva o jogador a voar até aos confins do Universos na derradeira tentativa de descobrir um novo Lar para a Humanidade.

Venham conhecer um pouco mais deste jogo da Funcraft Games.

Os estúdios holandeses Funcraft Games anunciaram recentemente o seu próximo trabalho, Earth Analog, uma aventura no Espaço profundo em busca de uma nova casa para a Humanidade.

Em Earth Analog o jogador controla uma nave espacial de exploração, a Eurisko XI, durante a sua demanda em pleno Cosmos na procura de um novo planeta habitável.

Aliás, Earth Analog (Earth Twin, também é um termo bastante usado) é precisamente a palavra usada para descrever todos os planetas ou luas que poderão sustentar vida. Basicamente, serão planetas ou luas que tenham reunidas as condições ambientais básicas semelhantes às do Terra e que possam, dessa forma, potenciar a vida tal e qual como a conhecemos.

Earth Analog é, na sua essência, um simulador espacial no qual o jogador terá de viajar pelo Espaço em busca de novos planetas ou luas habitáveis. Mas atenção, nem só de voo consiste o jogo e o jogador terá invariavelmente de explorar os planetas recém-descobertos. E… atenção que poderá vir a descobrir que nem todos são simpáticos ou inofensivos.

No entanto, nem só de exploração consiste o jogo. As responsabilidades do jogador passam também por ter a mestria por manter a Eurisko XI operacional e como tal terá de manter um controlo constante sobre todos os sistemas da nave, o que envolve os sistemas de mineração, de recolha e gestão de água ou combustivel, conserto de peças partidas ou upgrade dos próprios sistemas.

Segundo os responsáveis do jogo, trata-se de um titulo muito mais virado para os fãs de filmes como Interstellar, Gravitiy ou Sunshine.

Requisitos Minimos: Sistema Operativo: Windows 10 de 64 Bits

Windows 10 de 64 Bits Processador: Intel or AMD process, 2GHz or better

Intel or AMD process, 2GHz or better Memória: 1 GB de RAM

1 GB de RAM Placa gráfica: NVidia Geforce, AMD Radeon

NVidia Geforce, AMD Radeon Espaço no disco: Requer 200 MB de espaço

Earth Analog será lançado em 2021 para PC (via Steam).