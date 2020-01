A Google tem uma quantidade enorme de dados dos seus utilizadores. Sendo úteis para investigações criminais, as autoridades requerem frequentemente acesso a estes dados… Mas a gigante tecnológica vai começar a cobrar dinheiro pelos requerimentos!

Esta medida tem como objetivo colmatar o esforço e investimento que é feito no tratamento destas solicitações feitas pelas autoridades.

Ao usar todo o tipo de dispositivos eletrónicos ligados à Internet, hoje em dia é deixado um “rasto digital” que muitas vezes fica na posse das gigantes tecnológicas. Estas informações, ou dados, dizem muito sobre o utilizador.

Sendo usados sobretudo para efeitos de publicidade, são igualmente úteis para as autoridades, no caso de suspeitas de um crime, na procura de evidências. Desse modo, a Google e outras empresas têm uma ligação muito próxima com as autoridades para poder proporcionar os dados requeridos.

No entanto, a empresa do motor de pesquisa vai começar a cobrar pelos requerimentos a estes dados dos seus utilizadores.

Google vai cobrar às autoridades o requerimento a dados dos utilizadores

A informação foi adiantada pelo The New York Times, que indica que a Google enviou um aviso para as autoridades policiais a informar das novas taxas, que entraram em vigor no dia 13 de janeiro. Esta decisão tem como objetivo cobrar para ajudar a “compensar os custos” associados com o processamento e tratamento feito aos pedidos de informações.

Não obstante de a gigante tecnológica cobrar dinheiro pelo acesso aos dados, o custo não será o mesmo para todos os pedidos. Dependendo da categoria em que se insiram, o valor a pagar pela autoridade será diferente.

Intimação: $45

Ordem: $150

Mandado de captura: $245

Pedido PRTT: $60

Ordem de escuta: $60

Para além disso, o porta-voz da Google afirmou à imprensa internacional que alguns casos terão tratamento especial. As exceções estarão relacionadas com casos de investigações em segurança infantil e emergências com risco de vida. Nestes casos, a empresa não irá cobrar pelo requerimento dos dados.