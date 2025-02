Elroy and the Aliens já tem data de lançamento

Naquele que parece ser um casamento entre o icónico jogo Larry com o filme Back to Future, Elroy and the Aliens é a próxima aventura dos estúdios indie Motiviti (na Moldávia). O jogo, que já tem data de lançamento, tem o potencial para criar muitos e bons momentos de divertimento para quem tiver coragem de o jogar.

Com lançamento no Steam em 2 de abril, Elroy and the Aliens, é um moderno quebra-cabeças de aventura point'n click, inspirado nos jogos dos anos 90. Larry, Space Quest, serão certamente algumas das inspirações deste titulo. O jogo será apresentado no Steam Next Fest deste mês!

Em Elroy and the Aliens os jogadores vão fazer uma viagem no tempo até perto de 1993 e vão conhecer o nosso personagem principal, Elroy.

Trata-se de um engenheiro de foguetes que, tanto tem de apaixonado pela sua arte, como tem de caótico nos seus processos. Ou seja, estão reunidas as condições para muitas loucuras e situações divertidas.

Entretanto, Peggie, uma ousada e incansável repórter, também será parte fundamental do jogo, uma vez que se encontra responsável pela investigação do misterioso desaparecimento do seu pai. Este é o enredo principal de Elroy and the Aliens que, associando ao titulo do jogo, já nos permite antever, uma história francamente rocambolesca e onde o humor deverá reinar.

A busca pela verdade lançará os dois personagens, numa aventura intergaláctica inesquecível que abrange 60 locais para explorar em dois planetas extensos e muitos momentos memoráveis de boa disposição.

Quebra-cabeças, alienígenas peculiares e lendas antigas aguardam por Elroy. O jogo é, na sua essência, uma história de amor, perda e arrependimento que nos é apresentada num estilo de desenho animado dos anos 90 inspirado nos épicos e icónicos jogos da LucasArts e da Sierra.

Pelo caminho, Elroy iirá encontrar um elenco eclético de habitantes locais humanos (e não humanos) para fazer amizade enquanto juntamente com Peggie começa a desvendar um antigo mistério arqueológico…

Quem estiver curioso sobre esta aventura e quiser ter um sabor antecipado de como será o jogo, a demo de Elroy and the Aliens pode ser jogada gratuitamente por alturas do Steam Next Fest.

Elroy and the Aliens será lançado a 2 de abril no Steam.